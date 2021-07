Las desgarradoras palabras de Iraisel en el primer aniversario de la muerte de El Dany

Iraisel y El Dany Foto © Instagram / Iraisel

Este 18 de julio se cumple el primer aniversario de la muerte del popular reguetonero cubano Daniel Muñoz -más conocido como El Dany- y su esposa y madre de su hija, Iraisel, compartió unas desgarradoras palabras en sus redes sociales junto a un álbum de fotografías del fallecido artista con sus amigos y familia.

"Aún en la distancia él y yo miramos la luna al unísono y en paralelo... Quizás hoy deje plasmado la mitad de mi corazón. Alguien una vez me dijo: 'Las penas se llevan en el alma y las cicatrices guardadas en el corazón'. Y llegó el año, mi Daniel Alejandro. Hace un año que volaste como un ave y abriste tus alas con destino hacia la eternidad. Y aunque cuesta creer, sabemos que el tiempo es ese espacio de segundos fragmentados en el corazón del que siente (puede ser un instante, una milésima de segundos y eterno a la vez). Estas palabras al cielo son el resumen de un corazón en rehabilitación, con Dios y mi hija como únicos doctores y aunque todavía me cuesta entender el por qué la vida te llevó tan pronto. ¡¿Condenándome a no sé qué?!", comenzó el conmovedor escrito Iraisel, pareja de El Dany y madre de su hija.

"Esta nueva Iraisel asume las luces y las sombras de este viaje de aprendizaje que algunos llaman vida, y hoy convertida en roble, de raíces profundas e imponentes que ya ha aprendido a danzar con las tempestades y caprichos del destino que Dios a escrito para mi", agregó la joven.

"Ya han pasado 365 días para comprender e interiorizar que tú vives y vivirás dentro de muchas almas (la mía, la de tu hija, la de tus hermanos, tus amigos, la de tus fanáticos), ha tenido que pasar el tiempo para entender que ya en esta vida nos dimos y nos diste todo (amor, familia, respeto, y risas). Vuela alto amor mío, tan alto como Dios te lo permita, para que tu espíritu se llene de mucho más amor y aunque esta distancia es una gran prueba, mi amor por ti sobrepasa éste y todos los mundos porque he comprendido, que no preciso tocar tu piel para llegar a tu ser".

"Ya es hora de dejarte libre, (ya no puedo, ni debo retenerte más en este plano terrenal) hoy se que debo dejarte ir para que tu alma se eleve y encuentre la luz y paz que mereces…un sabio dijo: 'Si hay música en su alma, entonces se escuchará en todo el universo. Así que cántanos mi amor, cántanos desde el cielo, no te preocupes que yo vivo tu amor a través de nuestra hija y la magia que ella transmite, simplemente me cobija y sana .'Algún día caminaremos ese sendero, algún día…", concluyó Iraisel.

El post se ha llenado rápidamente de mensajes de apoyo y ánimo para la joven. Uno de los primeros en demostrarle su cariño en esta fecha señalada fue Yomil. "Grandísima mi comadre, estoy muy orgulloso de ti. Has demostrado ser una gran mujer y eso el mejor que nadie lo sabe, ahí estás representando al Sensei en su tierra, las amo mucho mi familia", le comentó.

El reguetonero cubano compartió a través de sus perfiles en Instagram algunas palabras para su inseparable amigo, al que consideraba su hermano.

Con apenas 31 años de edad, El Dany falleció en la mañana del 18 de julio de 2020 en el hospital Calixto García de La Habana, donde llevaba varios días ingresado por un dolor de piernas.

La versión oficialista, difundida el medio Granma poco tiempo después de su muerte, dio como causa del deceso una afección cardiovascular aguda.

