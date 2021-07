Cubano residente en EE.UU. detenido por participar en las protestas del 11 de julio

Sarielis y Sadiel Cintra de la Cruz Foto © Facebok/Sarielis Cintra de la Cruz

Un cubano residente en Estados Unidos está detenido y sin contacto con sus familiares en la Isla y fuera del país desde hace una semana por participar en las protestas del 11 de julio último en la ciudad de Santiago de Cuba

Familiares del joven de 24 años declararon a CiberCuba que Sadiel Cintra de la Cruz está detenido desde hace una semana bajo los cargos de desorden público, propagación de epidemia y de incitación a la protesta en un centro de reclusión conocido como el Energético, una antigua escuela ubicada en la carretera de Mar Verde.

“Hago responsable al régimen castrista, al régimen cubano de lo que le pueda suceder a mi hermano”, dijo a nuestra redacción Sarielis Cintra de la Cruz, tras participar este sábado en las protestas frente a la Casa Blanca, donde fue a exigir la liberación de todos los cubanos presos por manifestarse pacíficamente el 11J.

Sarielis detalló que su hermano fue detenido como a las 5:00 p.m. y no supieron su paradero hasta el lunes, cuando un oficial del Ministerio del Interior fue a la casa de su esposa, Claudia Ruiz Vázquez, madre de sus dos pequeñas hijas, a informarle que Sadiel estaba retenido por su participación en las protestas.

“No sabemos realmente si mi hermano está en el Energético, porque no hemos tenido ningún contacto ni visual ni por teléfono con él. Tampoco mi tía, Yamila de la Cruz Chaveco, quien desde el lunes está yendo allí a preguntar por Sadiel”, detalló Sarielis a CiberCuba.

“Desde el domingo no hemos podido verlo, no hemos tenido ningún tipo de contacto con él. Mi tía fue para allá. Ella ha ido muchas veces y no le dan razón”, enfatiza.

Sarielis refiere además que a su tía el dijeron el lunes que debía esperar 72 horas para poderlo ver, pero “cuando pasaron esas 72 horas no le dijeron nada. Ella siguió yendo y preguntando hasta que le informaron que lo acusaban de tres delitos: desorden público, propagación de pandemia y de incitación a la protesta, que él vino de Estados Unidos a incitar a las protestas”.

“Mi mamá me dijo que le imputan el delito de financiamiento de la protesta. Que el dio dinero en Estados Unidos para que esto ocurriera en Santiago. Eso no es así. Mi hermano salió para Cuba el 24 de mayo por gestiones personales. Fue a inscribir a su hija chiquita. Él tiene dos niñas pequeñas en Cuba. Una de un año y ocho meses y otra de ocho meses de edad”, detalló.

Igual insiste en que su hermano no fue a Cuba en ningún momento a preparar nada. “Él simplemente estaba en la marcha, él se quiso unir. Su corazonada le dio por eso”, asegura su hermana Sarielis.

Ella refirió además que su hermano Sadiel “estaba en la calle cuando vio la protesta, llamó a mi mamá y le dijo que estaba en la calle que estaba ocurriendo una protesta. Mi mamá le pidió que tuviera cuidado. Eso fue como a la una de la tarde. Ya después no supimos más de Sadiel hasta el lunes cuando fueron a casa de su esposa a decirle que estaba preso”.

“A mi tía el viernes un oficial le dijo que les dijera a los familiares que no lo llamaran más, que es mayor de 18 años. Que si queríamos saber, cogiéramos un vuelo y fuéramos para Cuba”, relató Sarielis. También le informaron que este lunes podría ver al Instructor que lleva su caso.

Ella explicó a nuestra redacción que Sadiel tiene residencia en Estados Unidos desde hace cinco años y siete meses, aunque mantiene residencia en Cuba también. “Nosotros vinimos legal, por reclamación familiar. Salimos siendo menores de edad. Él tiene a su esposa y sus dos hijas pequeñas en Cuba”.

Sarielis refiere que su familia en Estados Unidos se asesoró con una persona para saber sobre la situación legal de su hermano con los cargos que enfrenta en la Isla.

“Nos dijeron que no se puede hacer nada porque él es residente y si fuera ciudadano americano muchas veces no se puede hacer nada. Pero eso no se puede quedar así, porque lo están acusando de cosas que no son”, insiste Sarielis.

“Mi hermano no fue a Cuba a crear ningún motín. No hemos podido hablar con él, pensamos que lo han golpeado, por eso es que no quieren que mi tía lo vea o sepamos de él”, apuntó.

“Como familia, el mensaje que tenemos para las autoridades de Cuba es que lo liberen, que él no hizo nada que ningún otro cubano no esté haciendo, que no es más que reclamar libertad para su país. El no mató, el solo estaba gritando ‘Patria y Vida”, como cualquier cubano. Hago responsable al régimen si le están dando golpes. Espero que se haga justicia por mi hermano y por todos los cubanos que están pasando por esta situación”, concluyó.