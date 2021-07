Desgarrador llanto de una madre por su hijo detenido durante las protestas en Cuba

El desgarrador llanto de una madre cubana cuyo hijo está detenido por participar en las manifestaciones del 11 de julio, se ha viralizado en redes sociales como un ejemplo más del horror y el dolor que están viviendo montones de familias en la isla tras la respuesta violenta del gobierno.

Las imágenes muestran los gritos desesperados de Carmen López, madre de Yasmani López Padierne, de 32 años, que fue brutalmente golpeado por represores en la ciudad de Morón, en Ciego de Ávila, por manifestarse.

A la madre no se le ha permitido ver a a su hijo desde que fue detenido en la estación policial de Morón hace una semana y no existe constancia de que haya recibido la atención médica que necesita.

El realizador cubano Asiel Babastro, director del videoclip de Patria y Vida, fue quien compartió el video en redes sociales, el cual recibió de parte del hermano del joven detenido, una familia de su pueblo a la que conoce desde hace años y de la que se mantiene muy pendiente.

"Cada vez el dolor más cerca. Conozco a estas personas hace años, son de mi pueblo. Este video me lo manda un hijo de la señora que grita. Me cuentan que su otro hijo lleva 6 días en la policía de Morón. Le dieron una golpiza y está en huelga de hambre. No tengo más detalles pero sigo en contacto con ellos", escribió junto al clip.

Decenas de madres cubanas amanecieron este lunes en las afueras de la prisión de 100 y Aldabó, donde están detenidos sus hijos, en espera de tener información sobre ellas y poder verlos. Los jóvenes arrestados tienen entre 25 y 35 años y podrían ser procesados por delitos como desorden público, desacato, resistencia e incitación a delinquir, según las advertencias hechas por el régimen cubano en televisión nacional.