Cientos de jóvenes detenidos y desaparecidos tras las protestas en Cuba

Jóvenes cubanos desaparecidos en medio de las protestas masivas en la isla. Foto © Facebook

Cientos de jóvenes cubanos fueron detenidos o se desconoce su paradero, como consecuencia de la ola represiva por las protestas masivas contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel, iniciadas el pasado domingo.

Las denuncias se suceden en redes sociales, varias de ellas en la página Liberación Cuba en Facebook. Uno de los casos expuestos, por otro lado, es el de Armando Sardiñas, de 20 años, residente en Lawton y trabajador de un restaurante.

Captura de publicación en Facebook.

Sus amigos reportan que está en 100 y Aldabó, que fue detenido en las inmediaciones del Capitolio y que no aparece en el listado de detenidos que se está elaborando, dice una publicación en el grupo público Desaparecidos #SOSCuba.

“Javier Sánchez: trovador, artista plástico, realizador audiovisual, 35 años, padre de una niña, graduado en la Escuela de Instructores de Arte de Camagüey. Desde el domingo estaba desaparecido y el martes informaron a la familia que estaba preso y en una semana su caso pasaba a fiscalía. Me dice la fuente cercana a Javier que parece que él fue el único que salió a protestar en Nuevitas, ahí fue donde lo detuvieron. A la familia le permitieron llevarle algunas cosas a la unidad el martes, pero no le dejaron verle”, denunció la periodista independiente Mónica Baró.

La misma reportera expone el caso de Giancarlos Alvárez Arriete, de solo 17 años, residente en Guanabo, La Habana, quien presuntamente fue detenido por no llevar identificación con él.

De igual forma, se denuncia la desaparición de Beatriz Valdés García, en la provincia de Mayabeque el 12 de julio, y de Alexander Hall Lujardo. Este último, de 22 años y estudiante de 4to año de Historia en la Universidad de La Habana.

Su hermana lo describe como un joven educado, estudioso, inteligente, tranquilo, respetuoso. “No es un delincuente, no está confundido, no es un loco, no es un mercenario, no recibe dinero de ningún gobierno extranjero, no es un anexionista!!!”, señala.

“Según la PNR fue detenido, sancionado con una multa y puesto en libertad. Si eso es cierto... ¿entonces dónde está? Su teléfono está apagado desde el domingo, no ha hecho contacto con nadie de su familia ni amigos. La policía fue quien lo vio por última vez, entonces son ustedes quienes deben contestar: Dónde está mi hermano????”, inquirió.

De acuerdo con un listado, más de 400 personas se encuentran detenidas o desaparecidas a raíz de las protestas en decenas de ciudades del país. Las autoridades cubanas han advertido que el simple hecho de gritar "Patria y Vida" podía ser considerando una figura legal de instigación a delinquir.

Asimismo, se ha denunciado el arresto de la adolescente Glenda de la Caridad, de 15 años, a quien se le acusa de incitar el levantamiento de Jovellanos, Matanzas.

Otra de las detenidas es la joven Neife Rigau, miembro de La Hora de Cuba, y el activista Luis Manuel Otero, fundador del Movimiento San Isidro, ambos arrestados desde el domingo.

Varios países y personalidades han pedido al régimen de La Habana liberar a los detenidos. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigió el jueves al gobierno de Cuba una acción urgente de búsqueda de 187 personas que han sido objeto de desaparición forzosa.