Actriz Luisa María Jiménez emociona las redes con interpretación del poema "Por qué me matas cubano"

La reconocida actriz cubana Luisa María Jiménez conmocionó este domingo las redes sociales con la interpretación del poema “Por qué me matas cubano”, escrito por el artista Alexis Valdés, en alusión a las acciones represivas de las autoridades cubanas en las últimas jornadas tras las protestas del 11J.

“Mi voz sobre un bello poema de Alexis Valdés que quiero compartir”, escribió la actriz en su perfil de Facebook para presentar el video con su referida interpretación.

“¿Por qué me matas cubano?/¿Por qué encarcelas mis sueños?/¿Por qué no aceptas cubano que eres hermano y no dueño?/¿Por qué me quiebras las manos?/¿Por qué me partes los huesos?/¿Por qué si somos hermanos, en rejas me tienes preso?”, expresan algunos de los versos del poema.

El actor Alexis Valdés, autor del poema, igual compartió en sus redes sociales la declamación de Luisa María Jiménez de sus versos.

“No sé cómo llegó a ella mi poema, pero me emociona cómo lo hace esta gran actriz cubana”, dijo además sobre el video, que compartió en sus redes sociales.

También el actor publicó en su cuenta de Instagram la interpretación de su poema “Escúcheme Dictador”, en alusión directa al gobernante Miguel Díaz-Canel y su orden de reprimir a ciudadanos pacíficos por manifestarse públicamente contra el régimen.

La interpretación de la actriz cubana del poema de Alexis Valdés ha sido calificada por los usuarios en redes como “hermosa”, “emotiva”, “Conmovedora hasta las lágrimas”, “real”, “verdadero”, entre otros calificativos.

También el reconocido actor Néstor Jiménez, hermano de Luisa María, manifestó su apoyo a la actriz. “Mi hermana… Un abrazo!!!”, escribió en los comentarios de la publicación.

“Me encantaba verla en las telenovelas cuando era niña y vivía en Cuba. ¡Hoy más que nunca la admiro como ser humano, como mujer y como cubana! ¡Gracias!”. “Hermoso y emotivo poema. Un lujo tener un poeta como Alexis Valdés y a una actriz como Luisa Jiménez que tan bien lo declama. Gracias a estos hermanos cubanos”. “Lo más bello que he escuchado y en la voz de una de mis preferidas y grande de Cuba”, son algunos de los comentarios de los usuarios en redes.

La popular actriz publicó el martes último un post en sus redes en el que afirmaba que estaba del lado del pueblo, en referencia a las protestas masivas del 11J, reprimidas violentamente por el gobernante Miguel Díaz-Canel.

“Estoy con mi pueblo, un pueblo digno que no pide nada más que lo que merece por derecho; poder mantener a sus hijos, elegir, y vivir con plenitud”, dijo esa ocasión la artista. “Abajo la violencia contra los humildes. Somos uno”, afirmó además.

Luisa María Jiménez, al igual que otros representantes de la cultura cubana como la actriz Yuliet Cruz y su esposo el cantante Leoni Torres, han expresado abiertamente su oposición a la orden represiva del gobernante Díaz-Canel contra los ciudadanos cubanos que exigieron libertad en medio de la severa crisis que atraviesa el país.

También se han unido a este reclamo de respeto a los manifestantes y en contra de la represión los músicos Adalberto Álvarez, Alain Pérez, Yomil Hidalgo, Cimafunk y El Micha, además de Chucho Valdés, Haydée Milanés, Leo Brouwer, entre otros.