Yuliet Cruz y Leoni Torres dicen basta desde La Habana: "Queremos una Cuba libre"

Yuliet Cruz y Leoni Torres y una manifestante reprimida por policías en Cuba. Foto © Instagram de Leoni Torres / CiberCuba

La actriz Yuliet Cruz y el cantante Leoni Torres enviaron este martes desde La Habana un mensaje de respaldo a los manifestantes en Cuba que tomaron las calles en protesta contra el Gobierno, ante la crisis agudizada por la pandemia del coronavirus.

El matrimonio de artistas cubanos calificó de “muy tristes” los recientes acontecimientos. “Es muy doloroso. Hemos tenido poco acceso a internet”, denunció Cruz.

“Quiero como mujer y madre cubana, expresar mi total desacuerdo a la violencia desatada por parte del gobierno de Cuba contra el pueblo. No tiene justificación, no hay. Se pudo haber evitado todo esto”, aseguró la actriz y presentadora.

“Se acaba de romper algo que no se va a volver a componer, y no saben cuánto me duele y me ha roto el corazón. No se puede reprimir a un pueblo que está pidiendo que lo escuchen. No es la manera de hacerlo, con un garrote. Hay que oír al pueblo, tiene su total y legítimo derecho de decirte lo que no quieren y el trabajo de los gobernantes es escuchar y responder ante ese llamado”, expuso.

Asimismo, la actriz hizo un llamado a los cubanos a no levantar la mano ni cometer algún otro acto violento contra alguno de sus coterráneos. “No puede ser. Hay que acabar de quitarle las fuerzas a los que nos quieren dividir (…) Tenemos que unirnos”, señaló.

La artista confesó que la violencia la había impactado. “Las imágenes son muy duras. Yo nunca esperé ver estas cosas. No es la Cuba que yo quiero”, dijo. “Queremos una Cuba libre”, añadió Leoni Torres. “Libre de injusticias para todos los cubanos. Estamos en La Habana y hemos sufrido mucho todo esto que estamos pasando. Queremos elegir nuestro presidente”, apuntó.

Varios artistas cubanos se han pronunciado en las últimas horas a favor del pueblo y contra la represión de las autoridades a las protestas iniciadas el domingo. Entre ellos, los músicos Adalberto Álvarez, Alain Pérez, Yomil Hidalgo, Cimafunk y El Micha, por mencionar a algunos.