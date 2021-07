Botero cubano ofrece viajes gratis a médicos: "Los invito a que se sumen a esta iniciativa"

Taxi que ofrece viajes gratis a médicos en Cuba. Foto © Facebook / Roberto De La Cruz Torres

Un botero cubano se ofreció a transportar gratis a médicos, como gesto de solidaridad ante la crisis sanitaria que vive el país por la pandemia del coronavirus, además del serio déficit de transporte que afecta a los galenos.

“Mi carro a disposición de los médicos, es una pena ver cómo nuestros médicos tienen que pagar su transporte, ya sea público o privado, ...pues aquí mi ayuda para ellos (nuestros Héroes) .... a mis amigos taxistas los invito a que se sumen a esta iniciativa”, escribió el sábado en redes sociales.

La propuesta fue celebrada por cientos de usuarios en Facebook. El taxista confesó que en una ocasión “se me partió el corazón cuando un doctor me pidió que le diera botella, que tenía que salir muy seguido del hospital, y que no podía pagar cada vez que salía.

“Da pena que nuestros médicos, la inmensa mayoría, no tienen ni una bicicleta y tienen que estar cogiendo transportes privados o públicos para ir de sus hogares a sus trabajos. Con el sacrificio que hacen y hay gente que dicen que me trató como un perro, es que detrás de ese mal carácter a lo mejor tú no sabes ese profesional las carencias que tienen él, su esposa, sus hijos”, comenta un internauta.

“Hermoso y admirable gesto de solidaridad, empatía hacia los médicos de tu parte, al que bien pueden sumarse otros con igual sinceridad y nobleza con que lo haces tú. Muchos, muchos te lo van a agradecer, entre ellos yo, porque como parte del sistema de salud, también necesitamos ayuda y entendimiento de la población muchas veces. Gracias. Bendiciones”, señaló otro.

Días atrás, el mismo chofer que, según su perfil en redes sociales reside en La Habana, ofrecía su automóvil “para llevar cualquier ayuda a Matanzas”, el territorio actualmente más afectado por la pandemia.

En las últimas 24 horas, las autoridades de Salud Pública reportaron la muerte de 53 personas por coronavirus y 6,057 nuevos contagios en Cuba. Se mantienen ingresados en centros de aislamiento y hospitales cubanos 59,755 pacientes, de los cuales 18,790 son sospechosos de tener el virus y 35,617 están declarados como casos activos. En el occidente del país, La Habana (917) y Matanzas (1449) son los territorios que presentan una mayor incidencia.

Varios galenos cubanos han perdido la vida en la lucha por la contención de la enfermedad. Uno de ellos fue Graciliano Díaz Bartolo, integrante del Contingente Médico "Henry Reeve", quien falleció el domingo pasado en Santiago de Cuba a consecuencia del coronavirus.