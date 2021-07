La Dura: "No vamos a parar hasta lograr la libertad para Cuba"

La influencer cubana Diliamne Jouve -más conocida como La Dura- compartió este lunes una serie de vídeos en las stories de su Instagram para animar a todos los cubanos a seguir luchando por la libertad de Cuba.

La joven, pareja del reguetonero Jacob Forever, participó la semana pasada en una de las multitudinarias protestas en Miami y este fin de semana estuvo en Washington frente a La Casa Blanca manifestándose junto a miles de cubanos.

"Estuvimos frente a la Casa Blanca manifestándonos por la libertad de Cuba. Éramos miles de cubanos exigiendo nuestros derechos. Créanme que no vamos a parar hasta lograr nuestro objetivo, que es la libertad para Cuba", comentó la influencer, que ha estado utilizando sus plataformas como altavoz para exigir la libertad de su país natal.

"Tanto los cubanos que están en la isla como los que estamos fuera no podemos bajar la voz. Así que tenemos que seguir luchando por esa Cuba libre", añadió La Dura, que en el mismo vídeo agradeció a todos las personas que "sin ser cubanos se han manifestado y apoyado las protestas para lograr que Cuba sea libre".

La primera vez que se pronunció Diliamne sobre la grave situación que atraviesa Cuba fue el pasado 11 de julio cuando reposteó las palabras de su pareja Jacob Forever en su perfil de Instagram.

"Hola a todos mis hermanos cubanos, hoy quiero mediante este escrito, expresarles lo que siento y pienso acerca de la triste situación en que se encuentra mi país. Nunca ha existido libertad y mucho menos igualdad, no se respetan los derechos humanos, se reprime al que piense diferente y mucho más, en fin, una auténtica dictadura. Me ha tomado tiempo dar este paso por mi familia que tengo en cuba, espero me entiendan, pero ya no aguanto más". Reza el post que publicó el 11J.

Desde entonces, la pareja se ha involucrado en la causa y han participado en diferentes manifestaciones apoyando así las protestas de la Isla y pidiendo la libertad para el pueblo cubano.

El fin de semana, estuvieron en la manifestación frente a la Casa Blanca, desde donde Jacob Forever compartió un vídeo entre los cientos de cubanos que se reunieron delante de la residencia presidencial.

