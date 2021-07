Harold López-Nussa se posiciona contra la violencia en Cuba: "No podemos esperar que 11 millones de cubanos pensemos de la misma manera"

Harold López-Nussa Foto © Facebook Harold López-Nussa

El pianista cubano Harold López-Nussa se posicionó contra la violencia del Estado tras las protestas del 11 de julio en Cuba y en favor de un diálogo nacional que aúna las distintas posturas políticas en la isla.

"Es muy ingenuo pensar que todos vamos a estar siempre de acuerdo. Eso no ocurre ni en familias de 2 miembros. Entonces, cuesta mucho creer que no haya un espacio para aquellos que no están de acuerdo con lo que sea. Me gusta pensar que todos tenemos el mismo derecho a expresarnos. No podemos esperar que 11 millones de cubanos pensemos de la misma manera", dijo López-Nussa.

El pianista defiende el criterio de que una Cuba con distintas posturas políticas es posible, si se consigue el respeto entre los cubanos. Sin embargo, no menciona la causa por la que esa pluralidad de criterios políticos no se logra en la isla.

"Tenemos que ser abiertos para que existan todos los criterios y respetarlos, incluso cuando no los compartimos. Hace tiempo aprendimos a ser tolerantes con la religión, hasta nos enorgullecemos del sincretismo alcanzado. ¿Cómo es posible que no podamos llegar a la misma tolerancia con la política? ¿Por qué no puede convivir el de izquierda y derecha en el mismo espacio? (Por nombrarlos de algún modo) ¿Acaso no ocurre así en la mayoría de los países hace años?", se cuestionó el músico.

En lo que sí fue tajante López-Nussa es en su desacuerdo con el abuso de poder en Cuba y con la violencia tras las protestas del 11 de julio.

"No estoy de acuerdo con el abuso de poder. Definitivamente No a la violencia. Amo a Cuba profundamente y no veo que sea un lugar para todos los cubanos, lo cual me causa mucho dolor", dijo en su mensaje.

El artista indicó que no sabe cómo se puede "llegar a un acuerdo donde se escuchen y convivan todas las partes". Considera que existe "intransigencia y unilateralidad profunda en muchos sentidos", en lo que se refiere a la actual crisis en Cuba.

"Saber escuchar es un don inmenso. El discurso tiene que cambiar. Ha sido enorme el sacrificio del pueblo. Los testimonios de los detenidos que han regresado son horrendos...¿Y los demás? ¿Los que faltan?¿Hasta dónde vamos a llegar?", se preguntó López-Nussa.

El artista comentó que durante esta semana estuvo de gira y que le pareció poco respetuoso hacer publicaciones sobre sus temas profesionales ante los hechos que estaban ocurriendo en su país. "Lo que estaba pasando nunca antes lo había visto, el pueblo se estaba manifestando y aún no se callan todas las voces", dijo.

En marzo López-Nussa ofreció una entrevista a CiberCuba en la que se le preguntó su criterio sobre la respuesta del gobierno a los sucesos del Movimiento San Isidro en noviembre del 2020 y las protestas del movimiento 27N frente al Ministerio de Cultura.

"Me gustaría mucho creer que todo lo que ha acontecido lleve a un diálogo más abierto y realmente cambien cosas, pero en realidad lo veo difícil. Siento cierta tendencia a comportamientos controladores y arcaicos que no comparto", dijo el pianista en aquel momento.

Tras las protestas del 11 de julio de 2021 muchos músicos cubanos han unido su voz al reclamo del pueblo y se han posicionado contra la violencia del Estado. Entre ellos están Robertico Carcassés, Carlos Varela, Liuba María Hevia e incluso músico populares como Laritza Bacallao, o el reguetonero Yomil.