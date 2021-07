Rashel Díaz se emociona hasta las lágrimas al hablar de Cuba: "Jamás pensé ver al pueblo en la calle"

Rashel Díaz se emociona al hablar de la situación de Cuba Foto © Instagram / Rashel Díaz

La presentadora cubana Rashel Díaz compartió un vídeo tras las históricas protestas de la Isla para contarles a todos sus seguidores la realidad de Cuba. Una emotiva grabación en la que la conductora no pudo contener las lágrimas al hablar de cómo el pueblo salió a las calles para pedir libertad.

"Todos saben que soy cubana y tengo a mi patria marcada en el corazón. Yo nací con la dictadura, hasta ese momento no había conocido otra cosa", recordó Rashel Díaz, que se fue de Cuba en el año 1994 cuando tenía 21 años. Hasta entonces, no había conocido otra cosa e hizo memoria para enumerar algunos de los recuerdos que conserva de aquella época de su vida como los dos únicos canales de televisión, sus amigos, el himno nacional o su familia.

A pesar de llevar muchos años fuera, la presentadora se emocionó hasta las lágrimas al pensar en las protestas masivas del 11J. "Jamás pensé ver el pueblo de Cuba en la calle", aseguró emocionada con la voz entrecortada por las lágrimas.

Un vídeo de trece minutos en el que también mandó un mensaje de unión para el pueblo cubano. "Pido por favor respeto y unión. No caigamos en la división, no señales, no hablemos mal de los que están expresando de la manera que saben", pidió la conductora.

"Te amo mi Cuba bella y te quiero libre. ¡No nos desenfoquemos! La dictadura quiere la división, pero seamos firmes en nuestra meta, una Cuba Libre", escribió en su perfil de Instagram al compartir este directo.

Antes de transmitir esta directa, Rashel Díaz ya se había manifestador a favor de las protestas y en contra de la represión en otros posts.

"Viví 21 años en una dictadura sin saberlo, nací cuando Fidel Castro ya estaba en el poder, mis ojos no conocían nada más que dos canales de televisión, comida que recibíamos por libreta de abastecimiento, muñequitos rusos que por mi inocencia me entretenían, la verdad no sabíamos que algo más existía. Hoy veo a mi pueblo en las calles, hoy veo a mi gente que ya sabe que hay una mejor vida y que está cansada de esa opresión que ha estado por más de 60 años. Llegó el momento que tanto hemos estado esperando", explicó a sus seguidores de Instagram.

