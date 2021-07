Consulado de España en Cuba: "Por ahora no es posible iniciar expedientes de nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática"

Consulado español en Cuba Foto © Consulado de España en La Habana/ Twitter

El Consulado de España en La Habana expresó que en este momento no se pueden comenzar a tramitar expedientes para obtener la ciudadanía española por la Ley de Memoria Democrática, la cual aún no está aprobada.

"El Proyecto de Ley de Memoria Democrática aún no está en vigor, ya que no ha comenzado su tramitación parlamentaria. Por ahora no es posible iniciar expedientes de nacionalidad por esa vía", expresó la entidad en su cuenta de Twitter.

"Si más adelante se aprueba el texto, informaremos con detalle de las condiciones", precisó.

La sede diplomática reveló que está recibiendo numerosas consultas sobre la nueva ley, que está aún en fase de proyecto y que el gobierno español tiene que enviar al Congreso para su análisis y posible aprobación.

"No podemos informar sobre la tramitación parlamentaria ni tenemos una estimación de plazos", añadió el consulado.

El anuncio de que el gobierno español quiere impulsar la Ley de Memoria Democrática, que agrega dos nuevas vías para adquirir la nacionalidad española, ha suscitado gran interés en cubanos que podrían acogerse a ella para obtener la ciudadanía del país ibérico.

Se trata de una actualización de la vigente Ley de Memoria Histórica de 2007, conocida popularmente en Cuba como la Ley de Nietos.

El nuevo texto contempla dos casos en los que se puede adquirir la nacionalidad española que no recogía la Ley de Memoria Histórica:

El primero beneficia a los descendientes de españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad al casarse con un extranjero con anterioridad a 1978.

El segundo es para los hijos e hijas mayores de edad de los españoles a los que se les reconoció la nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción.

Este último supuesto da la posibilidad de hacerse ciudadanos españoles a los hijos mayores de edad de los que se beneficiaron por la Ley de Nietos. Antes solo pudieron hacerlo los hijos menores.

El consulado español en Cuba ha recalcado a los cubanos que no ofrecerá ninguna aclaración a los interesados en acogerse a la nueva ley, pues es un proyecto que aún no se ha aprobado en el Parlamento.

"NO es todavía un texto legal en vigor. No se contestarán ningún tipo de comunicaciones en relación con el trámite parlamentario. Tampoco citas o documentación", informó la oficina consular.