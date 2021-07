Imaray Ulloa manda mensaje a Cuba al recibir galardón en Premios Juventud 2021: "No están solos"

Imaray Ulloa recibe el premio 'Mejor LOL' en Premios Juventud 2021 Foto © Instagram / Imaray Ulloa

La actriz cubana Imaray Ulloa ganó la estatuilla de 'Mejor LOL (Creadores de contenido que nos hacen reír)' en los Premios Juventud 2021, una ceremonia que se celebró este jueves 22 de de julio en el Watsco Center de Miami (Florida).

En este momento tan importante para ella, la artista quiso dedicarle unas palabras a Cuba en medio de la situación que está atravesando la Isla después de que el 11 de julio miles de cubanos saliesen a las calles a pedir libertad y fueran brutalmente reprimidos por el gobierno.

"No están solos, estamos todos por un mismo grito. Estamos todos los latinos están gritando Patria y Vida y que Cuba sea de verdad totalmente libre", dijo Imaray al recibir el galardón. "No se cansen, es difícil. Estamos luchando con el corazón y con el alma, no tenemos armas, solamente nuestro grito. No se cansen, no están solos. Estamos todos unidos", añadió.

Antes de compartir el momento de la entrega de la estatuilla, Imaray compartió uno de sus clásicos y cómicos vídeos que tanta popularidad le han dado a nivel virtual.

"Que emoción. ¡Omg! Esto es mucha felicidad para mí. Gracias a ustedes tengo este premio en mis manos. Gracias por confiar en mí. Los quiero y no me canso de decir los mejores seguidores del mundo los tengo yo. ¡Gracias!", comentó Imaray junto al divertido clip.

El presentador cubano Carlos Otero no dudó en mandarle un precioso mensaje a Imaray por este premio y la felicitó públicamente con el siguiente mensaje: "Felicidades a la actriz Imaray Ulloa por su Premio Juventud como la Influencer del Año. ¡¡¡Bárbaro mi hermanita!!!".

Imaray Ulloa nació en Sancti Spíritus, pero desde muy pequeña se mudó a La Habana, donde creció y vivió hasta que se fue de Cuba. Cumplió 31 años el pasado 19 de mayo.

Su pareja es el humorista cubano Yubrán Luna, junto a quien protagoniza el divertido show Ni luna ni miel, que retrata episodios cotidianos entre parejas con una gran dosis de humor.

La decimoctava edición de los Premios Juventud estuvo marcada por la situación de Cuba y a lo largo de la ceremonia que se celebró este jueves hubo varias actuaciones y momentos dedicados a pedir ayuda y libertad para la Isla.

Durante la gala se cantó el tema Libertad, compuesto por Emilio Estefan; Gente de Zona y Yotuel Romero interpretaron Patria y Vida; Emilio Estefan y Pitbull lanzaron un mensaje para pedir ayuda internacional para Cuba y Camila Cabello participó desde la distancia para pedir la libertad de la Isla.

