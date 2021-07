Natti Natasha y Raphy Pina subieron a su hija de dos meses al escenario de los Premios Juventud 2021

Natti Natasha y Raphy Pina con su hija Vida Isabelle en Premios Juventud 2021 Foto © Instagram / Raphy Pina

Dos meses después de convertirse en mamá, Natti Natasha regresó a los escenarios y lo hizo por todo lo alto en los Premios Juventud 2021 con su nuevo tema Phillicieto junto a Nio Garcia y Brray.

La reguetonera dominicana se robó las miradas en la ceremonia que se celebró este 22 de julio en Miami (Florida) con una larga melena verde fosforito con la que protagonizó una de las actuaciones de la noche.

Pero además de ponerle música a la velada con la canción, la artista junto a su preciosa familia derritió a todo el público y espectadores que siguieron la gala al subir a recoger el premio 'Juntos encienden mis redes' con todos ellos. Incluida su bebé de dos meses, Vida Isabelle, que estuvo dormida en los brazos de su papá Raphy Pina durante el tiempo que estuvo en el escenario.

La pareja formada por la cantante y su mánager fueron los galardonados al premio 'Juntos encienden mis redes' y subieron a la tarima con los tres hijos de él y su pequeña Vida Isabelle, que nació el pasado 22 de mayo.

"Agradecida con todos ustedes, con todos los fanáticos y a Dios porque me ha regalado la familia más hermosa que pueda existir", expresó visiblemente feliz la intérprete de Sin Pijama, que está atravesando una dulce etapa de su vida personal y profesional.

El representante también se mostró agradecido y de lo más familiar al agradecer el premio con su hija en brazos. "Yo estoy muy orgulloso porque me he esforzado toda mi vida para conseguir premios para otras personas, y hoy me siento realizado por tener en esta tarima a mi familia. Gracias Natalia por hacerlo posible".

La Dura de las Duras también compartió en sus redes sociales momentos entre bastidores con su familia. Unos galardones muy importantes para ellos no solo por ser los primeros a los que asiste después de haber sido mamá, sino también porque son los primeros de su hija Vida.

Los Premios Juventud 2021 estuvieron marcados no solo por la música y las diferentes actuaciones, también fue protagonista la situación de Cuba.

Durante la ceremonia hubo un momento especial dedicado al pueblo cubano, que el pasado 11 de julio salió a las calles a pedir libertad y fue brutalmente reprimido por el gobierno de Cuba.

Los cubanos Joncien, Lena y Malena Burke y Yailenys Pérez cantaron el tema Libertad, compuesto por Emilio Estefan; Gente de Zona y Yotuel Romero interpretaron Patria y Vida; Emilio Estefan y Pitbull lanzaron un mensaje para pedir ayuda internacional para Cuba y Camila Cabello participó desde la distancia para pedir la libertad de la Isla.

Además otros artistas internacionales aprovecharon la visibilidad de los premios para mostrar su apoyo hacia Cuba durante la gala. Farruko lució una camiseta en la que se leía "Díaz-Canel Singao" y Becky G mandó un mensaje para Cuba al recibir su premio 'Ayudando a sus fans'.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.