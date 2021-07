Multitudinaria manifestación de cubanos en Washington por la libertad de Cuba

Cientos de cubanos se manifiestan este domingo frente a las puertas de la residencia presidencial estadounidense, la Casa Blanca, para exigirle a Joe Biden “medidas concretas que terminen de una vez con la dictadura de la isla”.

Parte del exilio cubano allí presente responde a la convocatoria que lanzara el influencer Alexander Otaola, donde invitaba a los cubanos radicados en Estados Unidos a moverse una vez más hasta las puertas de la Casa Blanca para exigir medidas radicales que desarticularan la dictadura imperante en la isla.

Otro grupo de exiliados se encuentra actualmente camino a Washington D.C. para reunirse con los manifestantes que este domingo tomaron pacíficamente los alrededores de la Casa Blanca.

Cientos de cubanos frente a la Casa Blanca - Foto/CiberCuba

La caravana de cubanos partió de Miami en la madrugada de este lunes y esperan llegar a la capital estadounidense en horas de la tarde o la noche. Las manifestaciones empezaron este domingo y se extenderán hasta mañana lunes 26 de julio.

El periodista y escritor cubano Carlos Manuel Álvarez ha cronicado parte de los sucesos de este domingo como parte de los manifestantes que se han movido hasta D.C. en apoyo al pueblo de la isla que tomó las calles en un histórico levantamiento el pasado 11 de julio.

“Estoy en DC, frente a la Casa Blanca. Hay un grupo mayoritario de cubanos que grita «Patria y Vida», «Abajo el comunismo» y «Díaz-Canel, singao». Hay también otro grupo, pequeño, comandado por ese embajador de la cursilería y el amor como cinismo que es Carlos Lazo”, indicó el joven intelectual sobre las diversas demandas que se exigen al presidente Joe Biden.

Álvarez menciona la presencia también del profesor cubanoamericano Carlos Lazo, quien coordina el proyecto Puentes de Amor, a favor del levantamiento del embargo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba. Lazo también se ha personado junto a un grupo de ciudadanos estadounidenses para pedir a Biden que levante las restricciones económicas, no obstante, ni el profesor ni los defensores de su proyecto han emitido posicionamientos o declaraciones de condena frente a la brutalidad policial que ha sufrido el pueblo de Cuba en las últimas semanas, ni denunciando tampoco la detención de más de 600 personas por la dictadura, dentro de los que cuentan menores de edad.

“En el otro grupo piden el fin del embargo y operan bajo una premisa demagógica. Sus consignas tienen la sintaxis castrista. «Cuba sí, bloqueo no». Pero aquí, no tengo dudas, «Cuba sí» solo quiere decir «Régimen sí»”, refiere Álvarez.

“En la tribuna de los que piden el cese del bloqueo hay muchos gringos canillas pálidas. Me pongo los audífonos, apago el ruido, los gritos y las consignas circundantes y miro a la gente y sé adónde pertenezco. Los gringos se para en la tribuna y cantan «Guantanamera», descarada, trágicamente. Es la exotización de mi país y de su sufrimiento, el secuestro de su desgracia por parte del progresismo blanco. «Guantamera» una mierda, pendejos, ustedes no son Joan Báez”, relata el periodista y fundador de Revista El Estornudo.

Álvarez se refiere también a las numerosas voces de exiliados que claman por una intervención militar norteamericana en la isla, y critica esta petición.

“Aquí gritan, tantas veces, «Intervención». Me duele profundamente eso, intento entenderlo, estoy acá para entenderlo y para que jamás suceda (...) No intervención, no intervención. Me siento solo, un poco solo”, asegura el joven autor.

Como en Washington D.C., miles de cubanos exiliados tomaron pacíficamente las calles de Madrid, otro grupo significativo se manifestó por la capital mexicana, y una caravana de más de 50 autos recorre a esta hora las calles de Toronto, Canadá, para exigir la liberación de los presos políticos y los más de 600 detenidos tras las protestas del 11 de julio.