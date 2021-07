Policía detiene al cubano que trasmitió el video en vivo de la protesta del 11J en San Antonio de los Baños

Joven cubano Yoan de la Cruz Foto © Twitter / Odalis Hernández Rizo

El joven Yoan de la Cruz Cruz fue encarcelado por las autoridades cubanas por transmitir la primera directa en Facebook de las protestas en San Antonio de los Baños el pasado 11 de julio.

Varias denuncias de amigos y familiares del joven ariguanabense confirman que desde hace tres días se encuentra privado de su libertad a causa de la grabación, que fue filmada con su teléfono desde la puerta de su casa y se hizo viral en la red social.

"Al chico de la primera directa que se hizo viral cuando las protestas de San Antonio #11J se lo han llevado preso. Su nombre es Yoan De la Cruz y está en estos momentos injustamente encarcelado por la dictadura. Hagamos viral esto! No dejamos que le pase nada a Yoan. #Cuba", publicó en un post de Twitter el perfil de Jhans Oscar.

Su tía, Ivis Cruz, comentó que su sobrino es "un niño súper bueno y que su único delito fue grabar desde su casa la manifestación del #11dejulio en San Antonio de los baños, lleva dos días detenido, mi hermana y todos lo estamos pasando muy mal pensando en qué le estarán haciendo esos hdp", señaló.

Otra denuncia afirma que de la Cruz proviene de un pueblo chiquito, "pero lleno de gente valiente como él, que se hartó de vivir presa y salió a las calles gritando “¡LIBERTAD!”".

Una amiga del joven identificada en Facebook como Vida Bohemia pidió su inmediata liberación: "Si él no tiro una piedra, no rompió un cristal, no le dio un golpe a nadie, no vociferó abajo nadie. Por favor suéltenlo ya, tienen a una madre, a una abuela a una familia y a miles de amigos sufriendo. Libertad ya para Yoan de la Cruz Cruz", expresó.

"Tan grandes que se creen para sentir que un joven con un telefonito en mano les hace temblar el castillo de naipes en el que viven", dijo otro internauta, en referencia a la directa del joven, que movilizó a miles de cubanos de más de sesenta ciudades del país, quienes al ver lo que sucedía en San Antonio también salieron a las calles para pedir un cambio de régimen.

El 11 de julio, luego de que varios perfiles de Facebook dieran cuenta de las protestas iniciadas en San Antonio de los Baños, el gobierno cubano inició una violenta represión contra los manifestantes que luego se extendió a los internautas que hicieron las publicaciones.

Muchos de ellos han sido multados, detenidos e intimidados por sus videos subidos a redes sociales, en un intento desesperado del gobierno cubano por ocultar el descontento popular en la isla.