Camila Cabello defiende sus curvas tras las críticas: "Somos mujeres reales con grasa y celulitis"

Camila Cabello alzó la voz para defender los cuerpos reales, demostrando una vez más que es una mujer orgullosa de sus curvas y que no va a ceder a las presiones de la industria, en un mensaje viral que compartió en TikTok.

Recientemente la artista cubana fue captada por las lentes de los paparazzis en ropa de deporte en una pose espontánea y natural en la que se puede ver a la perfección cómo es su cuerpo al natural. Unas imágenes que desataron toda clase de críticas hacia su figura.

Pero la intérprete de Havana no se quedó callada ante aquellos que buscan que luzca un cuerpo "perfecto", y a través de la plataforma de vídeos publicó un alegato de autoaceptación y autoestima que fue de lo más aplaudido y compartido en las redes sociales.

"Yo estaba corriendo en el parque, ocupándome de mis cosas e intentando estar en forma y mantenerme saludable. Y llevaba un top que muestra mi barriga y no estaba disimulándola. ¡Porque estaba corriendo y existiendo como una persona normal que no mete la barriga todo el tiempo!", exclamó la artista en un vídeo de TikTok que supera los 20 millones de reproducciones.

Durante el mismo vídeo, no tuvo ningún problema en enseñar su abdomen mientras viajaba en un auto, mostrándose así despreocupada por los comentarios que puede generar su cuerpo, uno con el que se siente completamente agradecida por todo lo que le permite hacer.

"Estoy agradecida de que este cuerpo me deja hacer lo que tengo que hacer. Somos mujeres reales con curvas y celulitis y estrías y grasa. Y tenemos que aceptarlo", añadió para concluir este aplaudido alegato a favor de los cuerpos reales.

Camila Cabello no solo está orgullosa de su cuerpo y todo lo que le permite hacer, también lo está de sus raíces y prueba de ello es su más reciente videoclip Don't Go Yet.

La semana pasada, la artista intervino durante la gala de los Premios Juventud 2021 precisamente para expresar también el orgullo que siente por todos los jóvenes que salieron a las calles a protestar el 11J.

"Hoy me siento muy orgullosa de ser cubana y aún más de los jóvenes cubanos, que han salido a las calles y que están liderando un cambio. A pesar de la represión y a pesar del miedo, todos luchando por la libertad. Unamos nuestra voz a la de ellos", dijo, antes de presentar la actuación de Patria y Vida.

