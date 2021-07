Noelia atacó a Karol G por su actuación en los Premios Juventud 2021

Noelia, Karol G Foto © Instagram / Noelia, Karol G

Una de las grandes protagonistas de los Premios Juventud 2021 fue la cantante colombiana Karol G, quien además de llevarse seis galardones durante la ceremonia, conquistó al público con su actuación de 200 Copas con un espectacular vestido amarillo y acompañada de un grupo de mariachis.

Sin embargo, no todo fueron aplausos para La Bichota por su actuación musical. La cantante puertorriqueña Noelia arremetió contra la intérprete de Location por su presentación en un post de Instagram que ya no se encuentra disponible, pero eso no impidió que numerosos usuarios lo capturasen antes de que desapareciera de la red social.

"Te aplaudo de pie tu éxito, pero repruebo la falta de respeto a la música vernácula de México, mi familia política. Todos son pilares de la música ranchera y de mariachi y están indignados. Usa eso para hacerlo bien, con respeto y te creces aún más", atacó Noelia, acompañando sus palabras de una imagen de la cantante colombiana.

Captura Instagram

Además, también destacó en el mismo mensaje los insultos que utiliza Karol G en esa canción para arremeter contra ella. "Nadie utiliza frase soez como hijo de put* en televisión nacional y menos cantando mariachi... ¡Qué barbaridad!", agregó Noelia inconforme con la actuación de Karol G.

Karol G y Bad Bunny fueron los más galardonados de los Premios Juventud con 6 y 5 premios cada uno respectivamente. Durante la ceremonia, que se celebró el pasado 22 de julio en Miami (Florida), también hubo un espacio dedicado al pueblo cubano en el que Yotuel Romero y Gente de Zona cantaron Patria y Vida y varios artistas cubanos interpretaron Libertad, tema que compuso Emilio Estefan.

