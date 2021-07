Michelle Obama felicita a su madre con un emotivo mensaje: "Gracias por ser el mejor modelo a seguir"

Michelle Obama con su madre Foto © Instagram / Michelle Obama

¡Michelle Obama está de celebración! Su madre Marian Robinson cumple 84 años, una nueva vuelta al sol que quiso celebrar la exprimera dama de Estados Unidos con una preciosa dedicatoria que publicó en sus redes sociales y que refleja la gran admiración que siente por su progenitora.

A través de Instagram, publicó una fotografía en la que vemos a madre e hija ambas vestidas de blanco. Mientras Michelle está sonriente y alarga la mano para tocar a su madre, Marian aparece visiblemente emocionada con los brazos cruzados.

"Feliz cumpleaños a la mujer que me enseñó a pensar por mí misma, a usar mi voz y a mostrarme auténticamente en este mundo. Tu creencia de que yo importaba, incluso cuando era solo una niña, me llevó a donde estoy hoy. Gracias por ser el mejor modelo a seguir. ¡Te amo MAMA!", escribió Michelle Obama.

Miles de seguidores se sumaron a la celebración virtual y felicitaron a Marian Robinson en el tablón de comentarios.

Michelle Obama siempre ha expresado la gran admiración que siente por su madre y cómo la manera en la que trató a ella y a su hermano cuando eran pequeños les enseñó a ambos a valorar y apreciar sus propias voces.

"Siempre amé a mi madre y me asombró su capacidad para guiarnos a mí y a mi hermano @CraigMalRob a lo largo de nuestras vidas. Pero seré honesto: me asombra aún más después de pasar por el proceso de escritura de este libro. Ella siempre se tomó a Craig y a mí en serio, tratándonos como adultos incluso cuando aún éramos niños. Ella nos mostró respeto y valoró nuestras voces. Y ella me dio el consuelo y la seguridad que necesitaba para saber que siempre podría hablar con ella sobre cualquier tema", comentó este mismo año al hablar de su libro Becoming en un vídeo que compartió en Instagram.

"¡Feliz cumpleaños mamá! Cualquiera que conozca a mi madre sabe que es a ella a quien hay que acudir en busca de orientación constante, una perspectiva inteligente y, por supuesto, una broma o dos. He tenido tanta suerte de crecer con todo esto y más. Te quiero", fueron las palabras con las que Michelle Obama felicitó el año pasado a su madre.

