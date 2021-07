Mensaje del periodista Javier Díaz a la Televisión Cubana: "Explíquenle al pueblo por qué nos fuimos"

El periodista cubano Javier Díaz, de Univisión Noticias, envió un mensaje a la Televisión Cubana para que en realidad le “expliquen al pueblo por qué nos fuimos”.

“¡Invito a la televisión cubana a que hable sobre mí, a que expliquen por qué tantos profesionales abandonan la isla en busca no solo de un futuro mejor, sino de libertad!”, dijo este jueves en su perfil de Facebook en un video donde da más detalle sobre este tema.

Javier Díaz en otra publicación en su red social dijo que “la televisión cubana ahora se dedica a publicar reportajes sobre la prensa de Miami. Tengan cuidado que el público cubano es inteligente y les están demostrando quién en realidad tiene la razón de todo lo que sucede”.

“Para mí es un honor que mi familia y las personas en Cuba que me conocen me vean y se acuerden de mi paso por la televisión nacional”, apuntó, aunque reiteró que la televisión cubana debía decir “por qué esos profesionales decidieron irse, escaparse del país, para buscar mejores oportunidades”.

Díaz igual pidió que se encarguen también de explicar “por qué tantos actores, artistas, músicos, a lo largo de 60 años, han decidido abandonar el país y ponerse del lado de la verdad”.

“Hagan un reportaje y expliquen por qué este joven de 26 años decidió abandonar su patria, su carrera profesional en Cuba, a su familia, a sus amistades, a sus seres más queridos, a su pueblo para buscar en otro pueblo, en otra nación, un mejor futuro”, argumentó en su respuesta a los programas de la TV cubana que por estos días se encargan de desacreditar a los profesionales cubanos de medios en Estados Unidos o de los medios independientes de la Isla.

Díaz pidió que contaran “cuántas veces yo me quedaba sin almorzar porque no tenía dinero o me pasaba largas horas en la calle por la noche porque no había un sistema de transportación eficiente. Explíquenle el hambre que pasé mientras era estudiante universitario y trabajaba al mismo tiempo”.

El periodista señaló que esa “no es solo mi experiencia, es la de miles y miles de jóvenes que han salido de Cuba”.

“Si ustedes van a seguir hablando en Cuba, de los periodistas que se han escapado, díganle realmente las razones de por qué lo hicimos, no sigan manipulando la verdad o dándole la vuelta para que el pueblo cubano cambie su manera de pensar”, concluyó su mensaje.

También el periodista de Univisión Noticias calificó de cómplices de asesinato a colegas oficialistas en Cuba, tras la represión del gobierno a los manifestantes del 11J.

En ese mensaje los llamó a ponerse del lado de la verdad y no seguir difamando ni transmitiendo informaciones falsas, en medio de las protestas multitudinarias que sacudieron al país.

"A Lázaro Manuel Alonso, a Humberto López, a Oliver Zamora, a Froilán Arencibia, a Talía González (...), es el momento de definición, es el momento de ponerse del lado de la verdad", dijo.