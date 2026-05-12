Dos sargentos de Miami-Dade demandan a productoras de Affleck y Damon por difamación en la película «The Rip»

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Dos sargentos de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade presentaron una demanda federal contra las productoras de la película «The Rip» al alegar que el filme los difamó al retratar a agentes corruptos en una trama basada en un operativo real que ellos mismos condujeron.

De acuerdo con Univisión, Jason Smith y Jonathan Santana demandaron a las productoras Falco Pictures y Artists Equity —esta última cofundada por Ben Affleck y Matt Damon— ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. La demanda fue presentada la semana pasada y Netflix no figura como demandada en la causa, ni tampoco los actores a título personal.

La película, estrenada en Netflix el 16 de enero, muestra a Affleck y Damon como agentes que encuentran millones en efectivo ocultos en una vivienda, en una trama que añade corrupción policial, robo del dinero decomisado y el crimen de un capitán de policía.

Partes del guion se inspiraron en un operativo real ocurrido en junio de 2016 en Miami Lakes, en el que se hallaron más de 21 millones de dólares escondidos en cubetas naranja de cinco galones, vinculados a una red de tráfico de marihuana.

La demanda sostiene que Smith supervisó ese operativo y Santana lo ejecutó, y que, aunque la película no los menciona por nombre, incorporó «elementos distintivos» de la investigación que permiten identificarlos.

«La película y su material promocional sugieren mala conducta, falta de criterio y comportamiento poco ético en relación con una operación real de las fuerzas del orden», se lee en el escrito judicial. «Como resultado, los demandantes han sufrido daño a su reputación, una disminución de su consideración entre compañeros y colegas, y perjuicio a su credibilidad en ámbitos policiales y profesionales».

Antes de presentar la demanda, los sargentos enviaron cartas a ambas productoras exigiendo una retractación pública y «medidas correctivas» que nunca se implementaron.

Las compañías rechazaron las exigencias argumentando que la película incluye un aviso legal de ficción, que los personajes no tienen nombres reales, que el allanamiento ficticio ocurre en Hialeah y no en Miami Lakes, que la casa pertenece a una mujer y no a un hombre, y que las tramas de corrupción y crimen son completamente inventadas.

Los demandantes contraargumentan que el aviso completo de ficción solo aparece después de los créditos, mientras que el mensaje «inspirado en hechos reales» figura de forma prominente al inicio del filme.

Las consecuencias para los sargentos han sido concretas: la demanda señala que uno de ellos fue contactado por un fiscal estatal del condado Miami-Dade, quien preguntó si existían acusaciones de robo relacionadas con el caso y afirmó que su oficina lo investigaría.

«Terceros han preguntado a los demandantes qué personajes de la película eran y cuántas cubetas se quedaron», indica el escrito. «Familiares, colegas y pares en otras entidades también comentaron que los demandantes debieron haber utilizado fondos decomisados para realizar mejoras en propiedades personales, comprar vehículos y embarcaciones, y costear educación privada para sus hijos».

Además de difamación, la demanda alega imposición intencional de angustia emocional y perjuicios económicos.

No es la primera controversia que rodea al filme: en enero, el alcalde de Hialeah, Bryan Calvo, también arremetió públicamente contra «The Rip» por usar el escudo oficial de la policía local y asociar a su ciudad con corrupción, llegando a estudiar acciones legales junto al jefe de policía George Fuente.