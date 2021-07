Salsero Nesty The Real Boy: Cuba necesita un cambio importante y rápido

Motiff (izda), productor de Mala Gente y el cantante cubano Nesty The Real Boy Foto © Cortesía entrevistado

Se llama Ernesto Galguera (La Habana, 1993), pero en Cuba, Miami, o Perú se le conoce como Nesty The Real Boy. Nació justo un año antes del Maleconazo, en pleno Período especial, acontecimientos de plena actualidad tras el 11J, sobre el que ha comentado profusamente en redes sociales; pero lo suyo es la música, desde los ocho años toca piano y fue involucrándose en diferentes grupos, hasta que en 2017 lanzó su primer disco como solista.

En unos días, lanzará Mala gente, un sencillo enmarcado en la onda Salsa fresh, un movimiento de jóvenes músicos empeñados en renovar la Salsa para que siga siendo atractiva a las nuevas generaciones de bailadores.

El colega Michel Suárez es una de las voces más autorizadas sobre el pentagrama cubano, del que se mantiene atento con ese oído santiaguero que mamá y papá le dieron; de cuando en vez hablamos de música y cuando le confesé que me había quedado en Juanito Alimaña, me anunció que había un chamaco que preparaba una cosita buena y se ocupó de tender puentes, como los buenos comunicadores, para que los jóvenes lectores de CiberCuba tuvieran la Salsa fresh al alcance sus mouses porque de cualquier malla sale un ratón...

Andas muy activo en redes sociales sobre la crisis de Cuba. ¿Qué opinas sobre el 11J?

Como joven nacido y criado en Cuba, siento que tengo la obligación de ser la voz para mi gente que está allá. Siento que el 11 de julio marcó un antes y un después en la situación de Cuba, ya que es algo sin precedentes. Nosotros, los que estamos del lado de acá, los artistas, los influencers, tenemos la obligación de hacernos eco de lo que está sucediendo en la isla, donde las cosas están malas y se necesita un cambio importante y rápido. Nosotros tenemos que apoyar, ser la voz y captar la atención de las personas que realmente pueden ayudar a los cubanos que están allá.

¿Qué significa Salsa fresh como concepto de tu nuevo trabajo? ¿En qué se diferencia de la salsa tradicional?

Salsa fresh es simplemente una nueva manera de presentar la salsa, siempre respetando los códigos rítmicos y sonoros. Lo que cambia un poco es el palabreo. La temática es un poco más directa, con palabras más frescas, más modernas, más urbano, por así decirlo. Incluso, también en la sonoridad, a nivel musical, también tiene ciertos elementos urbanos. Pero, al final del día, sigue siendo salsa, salsa bailable con todos los códigos. Es una manera juvenil de presentar la salsa.

Eres muy reconocido en Perú. ¿Por qué crees que en Perú se ama la salsa?

Perú es un país que yo siento que está muy conectado con la música de nosotros, los cubanos. En Perú me he dado cuenta de que son muy amantes de la timba y que es el epicentro, básicamente, de esta salsa joven, por así decirlo. Es un país donde he visto que se consume 100% salsa, donde la juventud la consume a nivel digital y a nivel de discotecas, festivales, etcétera, etc.

Perú es una plaza muy importante para todo este movimiento que queremos hacer con la salsa-fresh. Gracias a Dios, me ha abierto las puertas y he logrado darme a conocer poco a poco.

¿Con qué se van a encontrar tus fans el 6 de agosto, cuando compren el sencillo “Mala gente”?

Mis fanáticos van a poder disfrutar de un trabajo fresco, de una propuesta musical arriesgada, pero lo van a gozar muchísimo. La salsa es un género musical que todos los latinos llevamos bien dentro, que está en nuestra sangre y nos corre por las venas. Así que, simplemente, se van a encontrar con un tema bien bailable y sabroso.

Por tu fecha de nacimiento, eres hijo del Período especial, pero también de la timba, que estuvo muy vigente hasta comienzos de los 2000. ¿Qué te traen a la mente ambas cosas, los crudos años 90 y la timba cubana?

Sí, soy nacido en 1993, en pleno período especial. Yo viví en Cuba 11 años, así que no me acuerdo de muchas cosas, pero sí, obviamente, mis padres me han contado todo el trabajo que pasaron en esos tiempos difíciles. A pesar de eso, los recuerdos que tengo de niño son muy bonitos y agradables, bien familiares, gracias a Dios. Tuve una familia que siempre se preocupó por mí.

En ese mismo período la timba estaba en sus mejores momentos. Me recuerdo escuchar a cantantes como Paulo FG, Los Van Van y un sinnúmero de artistas que siempre han estado muy pegados y muy vigentes en Cuba, con los que cubanos de diferente generación crecimos.

Siento que se me ha hecho tan fácil ese cambio de reguetón a salsa, porque es algo con lo que siempre crecí y escuchaba en todas las esquinas. Lo llevo por dentro, es un género que se me da natural. Por eso lo defiendo ahora mismo con tanta pasión. Estoy seguro de que hay una esquina para este género musical y de que los jóvenes la tenemos que volver a poner en el epicentro de la industria del mundo entero.

Mala gente está producido por el venezolano Motiff, que tiene un currículum tremendo tras trabajar para Jennifer López, JBalvin, Pitbull, Marc Anthony, Gente de Zona o Gloria Estefan. ¿Cómo surgió la idea de trabajar juntos? ¿Cuál es el saldo de esa colaboración?

La colaboración se da a través de Puntilla, mi compañía discográfica. Yo a Motiff lo seguía desde hace mucho tiempo en redes sociales y habíamos hablado, pero nunca nada en concreto. Lo que menos imaginé es que él, en su proyecto como artista, está apostando por lo mismo que yo, la salsa. Por eso creo que el tiempo de Dios es perfecto. Yo estaba armando todo mi proyecto en la disquera. Por cosas del destino, a él le gustó la canción que yo tenía guardada, hizo los arreglos musicales y aquí estamos con vídeo oficial, con la canción lista y el 6 la estrenamos, gracias a Dios.