Luis Silva celebra los 25 años de su popular personaje Pánfilo

¡El popular personaje humorístico Pánfilo Epifanio cumple 25 años! El protagonista de uno de los programas televisivos más populares de Cuba se acerca a las tres décadas de recorrido regalándole carcajadas a millones de cubanos.

"Hoy está cumpliendo años el viejo Pánfilo. Ya son 25 años de creado el personaje que le ha dado la vuelta al mundo. Felicidades amigo Pánfilo que cumplas muchos más", escribió el humorista Luis Silva, encargado de darle vida a Pánfilo, junto a varias fotos para celebrar la ocasión.

Luis Silva comenzó a coquetear con el humor desde la secundaria, imitando a los profesores de la escuela con muy buena aceptación. Durante su carrera de Cibernética, comenzó a presentarse en las peñas que organizaban las distintas facultades, imitando a Héctor Rodríguez, a Rafael Serrano y a Eusebio Leal.

A mediado de los noventa comenzó a concebir el personaje de Pánfilo.

"Por aquellos tiempos yo sentía que no tenía imagen de humorista, que no tenía cara de cómico. No sé cómo es la imagen de un humorista, ni me lo preguntes, ja ja, pero sentía que mi cara, mi aspecto físico era el de un estudiante común y corriente, y no servía para dar gracia", confesó hace unos años a Juventud Rebelde.

"Por eso quise inventar un personaje muy lejos de mí. Con mucha más edad, con un estilo propio al caminar, lleno de jorobas, canoso, con pelos en la cara, tenis rotos, pantalones encaramados hasta el ombligo. Así mismo hice. Y me salió bien. De hecho, lo reconozco, soy mucho más simpático y ocurrente cuando estoy encarnando a Pánfilo que como Luis Silva", añadió.

Para mejorar su personaje, Silva se dedicó a estudiar la gestualidad y comportamiento de los ancianos por la calle, en las colas de la bodega, en los estanquillos.

En 2001, Pánfilo debutó en el Festival Nacional del Humor Aquelarre, el monólogo El Pan en los tiempos de cólera, por el que obtuvo varios premios y gran popularidad en toda la isla.

En 2009 comenzó en Vivir del cuento, un programa que cumplió sus 12 años en julio y se ha mantenido en la preferencia del público hasta hoy.

