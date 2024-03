Pánfilo quiere saber a dónde se fue Cachita: "Tiene que darnos la dirección para hacerle la visita"

Mientras pescan en el Malecón habanero, Pánfilo, Chequera e Isidoro se preguntan por dónde andará su amiga Cachita (Irela Bravo) para ir a hacerle una visita.

Después de que Chequera confunde a una tiñosa con una gaviota y Pánfilo trata de alejar los malos presagios y también la competencia que se ciñe sobre su pesca, este recuerda a su amiga del barrio.

“Por dónde será que está Cachita. Ella cogió para allá no”, le pregunta a Isidoro y mira al horizonte, y este le responde algo confuso: “Sí pero no sé si pa´ allá o pa…”.

“Ella me dijo a mí, `entre tú y yo, voy a coger pa´ allá´, pero no me dijo exactamente bien para qué parte. Tiene que darnos la dirección para hacerle la visita”, dice Pánfilo. “Para tomarnos un cafecito”, añade Isidoro.

En su sketch estos divertidos personajes aprovecharon para promocionar los servicios de Cubatel, una app que Pánfilo asegura es un todo incluido, pues además de las recargas a Cuba, la venta de electrodomésticos y combos de comida tiene una excelente aceptación entre los clientes.

Eso sin contar, que según Pánfilo tienen una oficina en Hialeah, Miami, “no sé si por ahí vive Cachita”, que presta varios servicios como trámites, servicios consulares, pasaportes, ventas de pasajes, envío de dinero, entre otros.

La promoción de Pánfilo fue interrumpida por Chequera al notar que habían atrapado algo. Emocionado, ya Pánfilo pensaba freír el pescado con el poquito de aceite que le quedaba, pero una enorme decepción se llevaron al sacar del agua un rollo de cable.

“Panfi no será una señal que nos está dando el mar”, pregunta Chequera para luego arrojar “claridad” sobre el asunto: “La señal que nos está dando el mar es que nos vamos a comer un cable”.

No obstante, Pánfilo cree que a lo mejor es el cable submarino del internet y acaban de dejar sin conexión a La Habana y a toda Cuba y quiere salir corriendo: “Tú sabes que cuando se va el internet la gente se preocupa”.

Otra vez los divertidos personajes de Vivir del Cuento recurrieron al humor para retratar una realidad cotidiana que cada vez es más difícil para los cubanos.