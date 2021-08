Alexis Valdés sobre vigilancia ilegal a Iliana Hernández: "Qué triste que mi país haya llegado hasta esto"

Alexis Valdés/Ileana Hernández Foto © Facebook Alexis Valdés/Twitter Ileana Hernández

El humorista Alexis Valdés lamentó la vigilancia impuesta ilegalmente a la periodista independiente Iliana Hernández y la “poca voluntad” de cambio del poder.

“Qué triste que mi país haya llegado hasta esto. Pero lo más triste aún es la poca voluntad de cambiarlo que tiene el poder”, escribió el artista cubano este lunes en su cuenta de Twitter al compartir un mensaje de la reportera de CiberCuba sobre los días que lleva presa ilegalmente en su casa desde las protestas del 11J.

Hernández hace un reporte diario de los días que lleva retenida en su casa y sobre la vigilancia constante a la que es sometida, la cual le impide salir o recibir cualquier visita en su casa.

“#DiarioDeRepresión, 21 días desde el 11Julio, yo también estoy presa ilegalmente, aunque en mi casa, tengo a los delincuentes todos los días velando para que no salga”, dice el mensaje que acompaña un vídeo en el que muestra a los agentes de la Seguridad del Estado que sitian su casa.

Aunque ella se refiere a los últimos días, realmente la reportera se encuentra en prisión domiciliar desde el 8 de abril, sin que exista medida cautelar, ni orden judicial, ni tenga una denuncia o un proceso penal abierto.

Por ello, Hernández ha dicho que experimenta una situación de vulnerabilidad y desamparo por el peso de toda la maquinaria represiva del régimen cubano sobre su persona y demás activistas de la sociedad civil independiente.

Al mensaje del actor, Hernández respondió agradecida por “solidarizarte con lo que me hacen", aunque aclaró que "no soy la única, estamos varios en esta situación y sin internet, yo me las arreglo para estar conectada, pero otros como Carolina Barredo, Tania Brugera y Boris González Arena… etc apenas pueden burlar la censura”.

También otros usuarios, en referencia al texto del humorista, dijeron que “tristemente ese es el ideal de democracia y libre expresión de este gobierno, silenciar toda opinión contraria a la suya”.

“No sé si el giga o las tres libras de arroz nos borró la mente a los cubanos, pero la situación está peor que cuando comenzó con el SOSCuba y SOSMatanzas, y hay un silencio abrumador, me duele que esto vaya a quedar aquí”, apuntó otro comentario.