Barbero cubano que se negó a pelar a agente de la Seguridad del Estado: “Dependemos de los gusanos, como llaman a los que piensan distinto”

Richard García/Agente SE

El babero cubano que se negó a pelar a un supuesto agente de la Seguridad del Estado, tras las protestas del 11J, expuso abiertamente sus cuestionamientos de por qué “dependemos de los gusanos, como llaman a los que piensan distinto”.

“Yo soy el barbero que no peló al chivato y voy a dejar claro aquí con respecto a muchas cosas que pasan y mi forma de pensar”, escribió Richard García, nombre con el que se identificó en su perfil de Facebook.

García dijo en una publicación de su red social, que se ha compartido casi siete mil veces y generado más de mil 200 comentarios, que “por qué tengo que pedirle a mi hermana o a mi mujer que me ponga dinero en la tarjeta para comprar comida, si yo trabajo”.

“Por qué tengo que decirle a mi mujer o a mi hermana que me recargue el celular, si yo trabajo. ¿Por qué tengo que esperar a un amigo o un familiar que venga de visita y me invite a un hotel en Varadero? Bro, yo trabajo, asere”, expuso García.

Igual cuestionó que si él trabaja ocho horas al día en una barbería, de lunes a sábado y casi sin coger vacaciones, por qué “tengo que mandar a pedir ropa o zapatos a alguien que también trabaja como yo, solo que en otro país”.

También señaló “¿por qué tengo que decidir entre tomarme una cerveza o comprar dos libras de arroz? ¿Por qué no puedo llevar a mis hijos a un parque y ese día complacerlos en lo que quieran, si yo trabajo? ¡¿Por qué tengo que pasar tanto, pero tanto, trabajo... men, si yo trabajo?!”.

“Ya está bueno. Ya nosotros, aquí en Cuba, dependemos de los gusanos, como llaman a los que piensan distinto. Si por pensar como pienso, soy un mercenario, soy entonces un mercenario de mis derechos como ser humano y como cubano que ya está cansado de no ver el sudor de su trabajo y la prosperidad de su vida y familia. PATRIA Y VIDA”, concluyó en su posicionamiento.

“Hermano, bellas palabras. Les diste donde más les duele. Pronto verás que sí podrás hacer y obtener lo que quieras con el sudor y fruto de tú trabajo”, comentó uno de los usuarios de la red sobre el escrito de García.

Otros dijeron: “¡¡Lo justo siempre ante los ojos de quien sea!! ¡¡No has dicho nada que no sea LA REALIDAD DEL CUBANO..!!”. “Hoy te diste cuenta de algo cuando hiciste este comentario: que no estás solo. Muchos estamos contigo. Tú eres natural. Me quito el sombrero ante ti”.