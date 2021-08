Escritora Wendy Guerra: “La alta dirigencia cubana escribe como mismo nos trata”

Wendy Guerra Foto © Facebook/ Wendy Guerra

La escritora cubana Wendy Guerra aseguró que “la alta dirigencia cubana escribe como mismo nos trata” ya que “no posee un diseño ideológico ni conoce las reglas contemporáneas para dialogar con el mundo”.

“En sus notas oficiales salta a la vista el racismo, la misoginia y homofobia, pero lo más visible es el desprecio al pueblo. Firman como una empresa donde manda un solo dueño con discursos despóticos del año 70 y ningún compromiso con ideal alguno”, dijo en su perfil de Facebook en un análisis sobre el lenguaje actual de las autoridades en Cuba.

Guerra apuntó también que “los dirigentes cubanos -teléfono en mano- son un peligro, una bomba de tiempo, pero a la vez, un libro abierto y no les interesa parecer políticamente correctos porque su grosería y su machismo está a la orden del día y en definitiva, qué puede importarles si en esa empresa mandan ellos”.

La autora de la novela Todos se van consideró, además, que “los ministros y exministros se refieren a los últimos acontecimientos, a sus protagonistas, con una distancia espesa y profunda. Hablan de los barrios donde se sucedieron los levantamientos y al pueblo cubano en general como marginales, apestados, bandoleros y extraños”.

A su juicio, “tildan a las personas más humildes y genuinas como delincuentes, y se desmarcan de ellos como si de bárbaros originarios de una tribu enemiga a la que ellos no pertenecieran se tratara”.

Guerra también manifestó que “el color de la piel es algo que está como nunca sobre la mesa, el pasado vuelve y si regresa es porque lo traen por los pelos, citan a esclavos y latifundistas como equipos contrarios en un partido de futbol”, en referencia a la polémica del exministro de Cultura y actual presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto, con el cantante Yotuel Romero.

Ejemplificó cómo “se manipula oficialmente y sin vergüenza el diálogo con el Canciller de Canadá, se le miente a CNN y a periódicos de todo el mundo”, además de eludir “la muerte de cinco generales como si lloviera en Macondo”.

Señaló, además, que “toman algo tan serio y lamentable como el Embargo o Bloqueo como excusa pública para todos sus desmanes y niegan cínicamente que hay desaparecidos, muertos o presos políticos. Mirando a cámara y con la frente en alto, insultan la inteligencia de los millones de testigos y dolientes que estamos viendo en vivo y en directo los testimonios de sus protagonistas”.

La escritora advirtió que “tengamos en cuenta que cuando Abel Prieto firma desde su plataforma como Casa de las Américas, significa que todos sus trabajadores, colaboradores de su revista y premiados en sus certámenes lo respaldan”.

“Cuando alguien en CUBADEBATE habla despectivamente del color de la piel de una intérprete por su postura ideológica significa que todos los trabajadores de CUBADEBATE y sus colaboradores están siendo cómplices de esa terrible falta, que en Cuba es políticamente correcto, pero en el mundo no”, alegó.

“Cuando se producen actos represivos en nombre del Embargo significa que quienes apoyan el fin del Bloqueo apoyan estas medidas”, cuestionó en su análisis la guionista.

Guerra consideró que “cuando se le dice mediocre, cuando se le recuerda a un hombre que es homosexual o que su abuelo fue esclavo y se firma a nombre de una institución, significa entonces que todos los miembros o involucrados están de acuerdo con ello”.

“¿Hasta cuándo dejaremos que hablen así en nombre del pueblo cubano?”, se preguntó también, y recomendó que “lean a los dirigentes cubanos en sus redes. No permitan que firmen en nombre de Cuba y de los cubanos, nosotros somos mucho mejores que todo eso. Luego no me digan que no tiraron huevos ni arrastraron 'gusanos', ni parametraron intelectuales en su época”.

“Esto está pasando hoy y ante tus ojos. Es ahora o nunca”, concluyó.

Wendy Guerra es autora literaria y guionista. Egresada del Instituto Superior de Arte de La Habana y la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, donde fue alumna del Premio Nobel de literatura Gabriel García Márquez. Su obra ha sido traducida a 23 lenguas y sus artículos han aparecido en El País, The New York Times, The Miami Herald y El Mundo, entre otros medios.