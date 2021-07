Yotuel responde a Abel Prieto: Tiene necesidad de verme como un negro por el racismo institucional que vive en usted

Yotuel Romero y Abel Prieto Foto © Instagram/ Yotuel y ACN

El cantante cubano Yotuel Romero salió al paso al presidente de Casa de las Américas de Cuba, Abel Prieto Jiménez, quien lo acusó de haber marchado en Madrid "junto a exesclavistas".

El ex integrante de Orishas, que el domingo pasado lideró una impresionante manifestación de cubanos en la capital española para pedir la libertad de su patria, tildó al funcionario cubano de racista.

"Usted tiene la necesidad una vez más de verme como un negro y de atribuirme cualquier comentario que me acerque a la esclavitud, para así una vez más mostrar el racismo institucional que vive en usted y en todos los que le rodean", expresó.

Abel Prieto había dicho antes que Yotuel marchó en Madrid junto a una figura del Partido de derechas Vox, cuya familia "tuvo al parecer ingenios y esclavos en Cuba", refiriéndose posiblemente a Rocío Monasterio, representante de Vox en Madrid, quien es de origen cubano.

En el mismo tuit, el dirigente comunista acusó al rapero de haber dicho que "aquellos esclavos estaban mejor entonces que con Castro porque tenían empleo fijo", algo que fue desmentido por el artista.

"No dije eso porque mis antepasados fueron esclavos y jamás querría eso para mis hijos", recalcó.

El autor de 'Patria y Vida', en un contundente texto publicado en su cuenta de Instagram, recordó que el domingo él salió a marchar en España con otros 10,000 cubanos que pedían libertad.

"Hubo representantes de todos los partidos que se sumaron a la manifestación. Pero claro, a ustedes, los maltratadores del pueblo, les es más fácil contar la película de que los millones de cubanos que pedimos Libertad somos de unos partidos políticos u otros, para vender una conspiración política que ni ustedes mismos se creen", añadió.

Yotuel recalcó que la manifestación de Madrid era un tema de derechos humanos, y aseguró que todos los partidos españoles están de acuerdo en condenar lo que está haciendo el régimen castrista.

"Ayer mismo me vi con altos dirigentes del PSOE de España y tienen claro lo que pasa en Cuba. Lo que ocurre es que yo solo soy un artista utilizando mi voz para contar que es lo que pasa y desgraciadamente no puedo controlar que consecuencias o no tomen los partidos. Pero que saben que ustedes están maltratando al pueblo. Créame que lo tienen claro", afirmó.

Por último, acusó a Abel Prieto de mostrar el racismo institucional que pervive en los dirigentes del aparato estatal cubano.

"Lo que sí ocurrió y ocurre es que seis negros llamados Alexander, Randy, Maykel Osorbo, Descemer Bueno, El Funky creamos una canción que generó algo en nuestro pueblo. Sin embargo, usted que es ministro de Cultura no ha hecho absolutamente nada relevante que el pueblo pueda recordar con cariño. Pasará a la historia como un opresor que jamás y nunca luchó por que el arte fuese libre", concluyó.