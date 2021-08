Videos confirman la existencia de fosas comunes en Santiago de Cuba

Reportes de enterramientos en fosas comunes en Cuba han conmocionado a cubanos por estos días en las redes sociales. Las imágenes desmontan el discurso de Humberto López en el noticiero nacional de televisión, quien desmintió la existencia de las mismas.

El 27 de julio el santiaguero Raidel Garsia denunciaba en su perfil de Facebook que a su abuela la habían enterrado en una fosa colectiva en un cementerio en la localidad de Juan González, próxima al municipio Guamá, en Santiago de Cuba.

La denuncia venía acompañada de un video donde se muestra una fosa de amplias dimensiones donde los enterradores colocaron, al menos dos ataúdes.

Captura de post y video. Facebook/Raidel Garsia

Entre la multitud de dolientes alguien gritaba “no somos perros” y otro advertía que los occisos estaban siendo enterrados en ataudes sin un número u otro dato de localización, lo cual dificulta rendirle honores póstumos y la exhumación del cuerpo a futuro.

CiberCuba escribió al señor Garsia, quien no solo no ha respondido el mensaje, sino que no ha vuelto a publicar nada desde el 28 de julio.

El video de Garsia se hizo viral y varios medios independientes se hicieron eco de la noticia.El 31 de julio, el presentador Humberto López aseguró en la emisión estelar del NTV que las imágenes no pertenecían a Cuba.

Para ello, el presentador se auxilió de un reporte desde Ciego de Ávila que desmentía la existencia de fosas comunes en esa provincia. De Santiago de Cuba no hubo desmentidos ni reporteros para la ocasión.

Tras el intento de negar la existencia de fosas comunes, fueron apareciendo en las redes más videos de enterramientos masivos en Santiago de Cuba. Las imágenes son tomas desde diferentes ángulos del mismo cementerio en el que Garsia dio el ultimo adiós a su abuelita, de acuerdo a su red social.

Al mismo tiempo, varios usuarios corroboraron que se trataba de la localidad santiaguera llamada Juan González, incluso, más familiares de fallecidos compartieron sus testimonios. Tîcö Äwö Ôrümîlä fue uno de ellos, cuyo nombre real es, según Cubanet, Roberto Alejandro Ibarra Ruiz.

“Ayer 31 de julio en el noticiero Humberto dijo que en Cuba no se entierra en fosas [comunes], que eso era mentira, incluso dijo que el video que rondaba era de una fosa en Brasil, que aquí en Cuba eso no se hace. El 24 de julio yo enterré a mi abuela en el cementerio de Juan González (Santiago de Cuba) y como pueden apreciar en el video la están enterrando en una fosa, mezclada con las personas que murieron de Covid”, dijo.

Para demostrarlo, acompañó su publicación de un video donde se observa uno de los viejos ómnibus Girón, solo usados en Cuba para transportación de pasajeros y una foto con los detalles de la fosa. El joven, quien precisó que su abuela no había muerto de coronavirus, se preguntaba “¿hasta cuándo vamos a seguir viviendo de la mentira?”.

Otro usuario de nombre Julio Cesar Zayas Benítez dijo haber enterrado a su suegra un mes antes en el mismo lugar. “Era sospechosa de Covid, al final dio negativo y no la pudieron enterrar en la bóveda familiar porque no se podía abrir durante 10 años”, agregó.

Una vista aérea en Google Maps muestra que, en efecto, existe un cementerio en esta localidad costera, muy cerca del popular balneario de Bueycabón.

Vista aérea del cementerio en la localidad de Juan González, Santiago de Cuba. Google Maps

También hay quien duda que se estén realizando enterramientos masivos en Cuba y se basan para desmentirlos en el color blanco de los ataúdes que muestran los videos. En Cuba los ataúdes han sido tradicionalmente de color gris.

CiberCuba contactó a la funeraria de Chivirico, cercana al cementerio en Juan González, en Santiago de Cuba y la trabajadora aseguró que, en estos momentos, los ataúdes se revisten con tela de colores gris y blanco, en dependencia de la disponibilidad, “por la situación que hay”, dijo en referencia al coronavirus. “Generalmente la blanca se usa para los niños, pero ahora también se están usando para los demás”, precisó.

La existencia de fosas comunes para el enterramiento de fallecidos por Covid19 ha sido una práctica muy polémica en países con altas cifras de decesos por esta enfermedad. En Cuba, según datos oficiales, en los últimos 15 días un promedio de 67 personas muere diariamente por este motivo y la falta de capacidad en los cementerios ya existentes ha sido un problema durante años.

En enero, el periódico Sierra Maestra anunciaba la construcción de un nuevo cementerio en la carretera a Siboney, por la falta de capacidad en el Santa Ifigenia. Entre las causas de muerte más frecuentes dadas entonces por el rotativo santiaguero se encontraban el envejecimiento poblacional y el cáncer.

Es lógico asumir que, ante el drástico aumento de muertes diarias y para respetar el protocolo en estos casos, los cuerpos sean enterrados lejos de las zonas más pobladas. Sin embargo, la utilización de fosas comunes hace saltar las alarmas y agudiza el dolor y la deshumanización de quienes han sufrido carencias de todo tipo durante décadas.

La cifra de muertes por coronavirus en Cuba en las últimas dos semanas supera el millar. Dada la cantidad de fallecidos por día, el 20 de julio el Ministerio de Salud Pública dejó de ofrecer detalles sobre los fallecidos.

Un día antes Cuba alcanzaba la tasa de infección per cápita más alta de coronavirus en las Américas, cuando ascendió a 55 personas contagiadas por cada 100 mil. En estos momentos es de 79 por cada 100 mil. Desde entonces la tendencia es al incremento de contagios que han llegado a superar los 9 mil casos positivos por día.