Cuba tiene la tasa de infección de coronavirus más alta en América

Cuba alcanzó la tasa de infección per cápita más alta de coronavirus en las Américas, según reflejó este lunes el mapa mundial del COVID-19 de la edición digital del diario The New York Times.

En un lapso de 14 días, la curva de contagios en Cuba presenta una tendencia ascendente, promediando unos 6,199 nuevos casos diarios. En el mismo lapso, la tasa de infección entre los cubanos es de 55 personas contagiadas por cada 100 mil.

Estas cifras ubican a Cuba como el país con mayor tasa de incidencia de todos los países americanos. Por detrás le siguen Colombia, con una tasa de infección de 48 por cada 100 mil personas y Argentina con 34. Este lunes, la isla reportó más de 60 fallecimientos por segundo día consecutivo.

Según un reporte de la agencia Reuters, las autoridades de la isla informaron de cerca de 4.000 casos confirmados por millón de habitantes durante la última semana, lo cual representa nueve veces más que el promedio mundial y más que cualquier otro país de América.

Por su parte, la plataforma Our World in Data, también pone a Cuba en la cabeza de la lista de países americanos con mayor tasa de incidencia, destacando su ratio entre 5% y 10% de casos positivos por total de test realizados.

Alarmado por las cifras de contagio en la isla, el virólogo cubano Amílcar Pérez Riverol insistió en enero pasado en la gravedad de la evolución de la pandemia en Cuba. Por entonces, Cuba reportaba 650 casos por casi 11 mil test realizados, lo cual arrojaba una tasa de positividad del 5.9%.

“Esto es un dato muy preocupante más allá de que sea por ahora un dato puntual”, declaró Pérez Riverol en aquel entonces. Sin embargo, este sábado el virólogo se mostraba aún más preocupado por los datos del país y las decisiones de las autoridades que convocaron una masiva manifestación de apoyo al gobierno, que reunió a miles de personas sin guardar distancia de seguridad y demás protocolos epidemiológicos.

“Leo con enorme preocupación varios post sobre una supuesta manifestación masiva –hay quienes hablan de 200 mil personas– convocada por las autoridades cubanas para este fin de semana. Espero sinceramente que esto sea como mínimo inexacto”, publicó el virólogo en su cuenta de Facebook.

“En tiempos en que Cuba es el 5to, lean bien, 5to país en el mundo con mayor tasa de confirmados diarios / 1millón de habitantes (promedio de los últimos 7 días) y mayor de Las Américas, [la concentración] es una propuesta desastrosa desde el punto de vista sanitario”, denunció el científico cubano.

El pasado 7 de julio, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó que Cuba es el país del Caribe que más casos de coronavirus está reportando en este momento. “Cuba está notificando el número más alto de casos nuevos por semana desde el comienzo de la pandemia”, dijo la directora de la institución, la dominiquesa Carissa Faustina Etienne.

Asimismo, Etienne informó que en la primera semana de julio, el continente americano había diagnosticado 1 millón 100 mil casos nuevos de coronavirus, una cifra más alta que la semana anterior.

“Nuestra región aún notifica más de la mitad de los fallecimientos registrados a nivel mundial, este es un indicio claro que el impacto de la pandemia en las Américas, sigue devastando a familias y comunidades, incluso a medida que partes de la región tienen cierto alivio”, precisó.

“Se ha avanzado en la vacunación de las Américas, pero no para todos. Una de cada cuatro personas en la región han sido vacunadas plenamente, más de 600 millones de dosis se han administrado en las Américas, sin embargo, más de la mitad de estas dosis se han aplicado en solo un país: Estados Unidos”, explicó la funcionaria del organismo.

De igual forma, la OPS ha pedido a las autoridades cubanas que publiquen en revistas científicas los datos de la investigación del candidato vacunal anticovid Abdala, para que la comunidad científica internacional pueda evaluar y conocer esos resultados.