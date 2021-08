Las emotivas palabras de Yordenis Ugás sobre el boxeador cubano Roniel Iglesias

La medalla de oro en boxeo ganada por Roniel Iglesias en este 3 agosto estuvo precedida por un emotivo texto publicado el domingo por Yordenis Ugás. El campeón del boxeo profesional además de desearle suerte a su excompañero lo definió como “el único peleador amateur” que ha llamado su atención en la última década, y lamentó que nunca diera “el paso” de entrar en el boxeo profesional.

“Eres el único peleador amateur que ha llamado mi atención en los últimos diez años. La pelea más brillante que tuve en los aficionados fue contra ti en 2009 cuando subí a 64 y peleamos esa final en Guantánamo”, escribió Ugás, quien precisó que las cuatro peleas que tuvo contra Iglesias siempre las recuerda con emoción.

“Me duele que nunca diste ‘El paso’ porque estoy seguro que te hubieran sobrado dinero y los cinturones, Spence me recuerda siempre a ti, pero no importa, cada hombre elige su destino y se respeta”, dijo sobre la decisión del boxeador cubano de permanecer en la isla y no dar el salto al boxeo profesional.

En otro momento de su publicación, el vigente campeón del boxeo profesional agradeció a Roniel Iglesias que cuando aseguró un metal en Tokio dedicara “esa actuación al pueblo cubano”.

“Solo a ese pueblo y no ser como otros arrastrados, sumisos y miserables que son una vergüenza para su familia, para su pueblo y sobre todo para esa juventud cubana con deseos de un cambio”, añadió Ugás en referencia indirecta a medallas dedicadas a Fidel Castro o al grito “Patria y Vida no”, proferido por el también boxeador Julio César La Cruz.

“Ve y gana esa final y dedícale esas medallas de oro al pueblo nuevamente, a gente como mi mamá que está en su casa apoyándolos, sufriendo y festejando con ustedes su triunfo. Algún día nos veremos, nos abrazaremos y conversaremos sobre nuestras peleas y nuestras carreras. Bendición y que Oludomare te bendiga”, concluyó Ugás su publicación, que fue ampliamente celebrada por sus seguidores.

Los buenos deseos de Ugás para el boxeador pinareño se cumplieron cuando el representante de la delegación cubana venció por decisión unánime (5-0) la final contra el británico Pat McCormack, lo que supuso el primer oro para el boxeo de la isla en Tokio 2020.