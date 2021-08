Actriz cubana María Isabel Díaz explota frente oficina de empleo en España: "Estoy viviendo gracias a los amigos"

María Isabel Díaz Foto © Instagram de la artista

La actriz cubana María Isabel Díaz Lago explotó frente a la oficina de Empleo de Madrid, donde le fue negada la ayuda económica extraordinaria para artistas, luego de largos meses de espera.

Díaz Lago, que lleva un año sin trabajar según explicó en una directa en sus redes, estaba intentando conseguir la cita desde marzo, revisando cada día, desesperada, y viviendo gracias a la ayuda de amigos y familia.

La Sole de Vis a Vis dijo que no se explica por qué es tan difícil conseguir una cita en el SEPE, porque no hay nadie, "hay seis funcionarias que te tratan como una mierda, que tienen cero empatía".

"Esperé ver un mar de gente y no había ni un alma, no hay ni una persona esperando, no hay cola para ser atendido", denunció. "Que se entere toda España, que están ahí comiéndose los mocos, porque estoy harta joder", gritó visiblemente enojada.

"No puedo entenderlos, porque es terrible lo que pasa".

"Esto es muy doloroso porque hay gente que vive muchísimo peor que yo, hay muchísimos artistas que no tienen qué llevarse a la boca, yo tengo amigos, gente que me apoya, tengo familia, pero es mi derecho como persona, como artista, que tengo los días cotizados para poder pedir esa solicitud, y no me la dan", dijo entre lágrimas.

"Hablo por todos y cada uno de los artistas que no pueden ni siquiera llegar a esta cita, que no sirve de nada".

Díaz Lago, que tiene la nacionalidad española desde hace años, pidió ayuda para circular la denuncia porque "los españoles pagamos el salario de estos empleados públicos y está realidad es inadmisible".

A pesar de estos problemas económicos, María Isabel ha estado ayudando a enviar medicamentos y artículos médicos a Cuba, que vive su peor crisis sanitaria no solo por la pandemia sino por el desabastecimiento general de medicinas en todo el país.

A finales del año pasado, la protagonista de Una novia para David recibió un premio honorífico en el Social World Film Festival, un certamen de carácter competitivo que se celebra desde hace 10 años en la Costa de Sorrento, en Italia, por su participación en la serie española Vis a vis, que se estrenó en 2015 y cuenta con cinco temporadas.

La actriz cubana, de 57 años, forma parte del elenco de la serie Patria, primera producción de HBO Europe, que ha tenido buena acogida por la crítica y el público y se estrenó en 2020.