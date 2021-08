Messi rompe en llanto al hablar de su salida del Barça: "Hice todo lo posible para quedarme"

Leo Messi Foto © Captura de video de YouTube de Guardian Football

El futbolista argentino Lionel Messi rompió a llorar durante su conferencia de prensa para explicar su salida del Barcelona, tras dos décadas en el club español.

El estelar argentino expresó que este es el momento más difícil de su carrera y que llevaba días pensando en lo que podía decir, porque no estaba preparado para la despedida.

"El año pasado cuando se montó lo del burofax estaba preparado y sabía qué tenía que decir, pero este año no. Estaba convencido que me quedaba acá. Con la familia estábamos convencidos de continuar acá. Sobrepusimos el bienestar nuestro, de continuar en nuestra casa y continuar nuestra vida en Barcelona, tanto en lo deportivo como en lo cotidiano", aseguró.

Messi dijo que no sabía si el club había hecho todo lo que estaba a su alcance para asegurar la permanencia de su mejor jugador.

"Lo que tengo claro es que yo sí hice todo lo posible. Laporta me dijo que no pudo hacer más. Por LaLiga y por la deuda del club, que no quería endeudarse más, no se dio. Yo escuché muchísimas cosas que se dijeron sobre mí, pero te puedo asegurar que yo hice todo lo posible para quedarme. El año pasado no quería quedarme y lo dije. Este año sí que quería, pero no se pudo", subrayó.

"Mi contrato nunca fue un problema", recalcó el futbolista, quien relató que después de una comida con Laporta se quedó convencido de que se quedaba en el club.

"Yo había bajado el 50 por ciento de mi ficha, habíamos cerrado el contrato. Y después de eso ya no se me pidió más nada. Hay muchas cosas que se dicen que no son verdad", agregó.

Messi recordó cuando con 13 años se vistió por primera vez de azulgrana y afirmó que no puede estar más orgulloso de todo lo que logró en el equipo.

"Después de 21 años, me voy con mi mujer y con mis tres hijos catalanes argentinos. No puedo estar más orgulloso de lo que hice y viví. No tengo dudas de que después de estar unos años fuera voy a volver, porque esta es nuestra casa y así se lo prometí a mis hijos", expresó, frente a su mujer y sus tres pequeños, sentados en primera fila.

El jugador agradeció por todo lo vivido a sus compañeros (muchos de los cuales como Piqué, Griezmann y Jordi Alba estaban presentes en el acto), así como al personal del club, y lamentó que su despedida no fuera en el terreno, con el público animándolo desde las gradas.

"Crecí con los valores de este club y siempre traté de manejarme con humildad y respeto y espero que eso sea lo que quede de mí, aparte de todo lo que hemos ganado con el club", apuntó.