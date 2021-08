Enfermeras cubanas que estaban en Venezuela llegan a Cienfuegos para apoyar servicios de salud en crisis

Enfermeros son recibidos en Cienfuegos por autoridades provinciales Foto © 5 de septiembre

La crisis del sistema de salud cubano provocada por la pandemia de coronavirus ha obligado al gobierno a recurrir al personal de salud que se encontraba cumpliendo misiones en el extranjero. Así lo confirma una nota informativa publicada este lunes en el periódico de Cienfuegos 5 de septiembre, donde se informa de la llegada esa provincia de dos brigadas de enfermeros: uno procedente de otras provincias y otra que prestaba servicios en Venezuela.

Alrededor de 60 sanitarios arribaron este domingo a Cienfuegos para ofrecer sus servicios en centros hospitalarios de la ciudad cabecera. Allí fueron recibidos por Félix Duarte Ortega, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), y otras autoridades políticas del territorio.

Salvador Tamayo Muñiz, director de Salud Pública en Cienfuegos, comentó que el primer grupo está compuesto por enfermeras y enfermeros intensivistas de la Perla del Sur, que regresan a la provincia tras brindar su ayuda en otras regiones del país.

El segundo grupo lo integra personal de enfermería de diferentes provincias, que apenas un día antes se encontraba de misión en Venezuela.

“Ambos —dijo Tamayo Muñiz— vienen a reforzar los escenarios más complicados en la atención a pacientes graves y críticos, específicamente en el Hospital Provincial "Gustavo Aldereguía Lima" y en el Centro Especializado Ambulatorio "Héroes de Playa Girón". En estos lugares, el trabajo es arduo y necesitamos el apoyo de ellos, pues su labor resulta decisiva en los cuidados que requieren aquellas personas con riesgo para la vida”.

Los profesionales de la enfermería de las dos brigadas permanecerán en la zona roja, para contribuir al control de la crítica situación sanitaria por la que atraviesa Cienfuegos desde hace varias semanas, con cifras que han superado los mil casos diarios.

En los próximos días —aseguró también Tamayo Muñiz—, se espera la llegada a la provincia de personal médico especializado, que incluye a integrantes de la brigada internacionalista "Henry Reeve".

Una situación similar de colapso del sistema del sistema local de salud tuvo lugar la semana pasada en Guantánamo, adonde fueron dirigidos 100 médicos de la misma Brigada “Henry Reeve”, también procedentes de Venezuela. Lo mismo ocurrió en Ciego de Ávila, con galenos que terminaban su "misión" y renunciaron a las vacaciones para cubrir la escasez de personal médico en uno de los epicentros cubanos de la pandemia.

La semana pasada, varios cienfuegueros denunciaron en redes sociales que el Hospital provincial carece de insumos necesarios para los servicios médicos, tiene poco personal y las salas y pasillos están llenas de enfermos.

"Aquí las autoridades están en la bobería. A cada rato me encuentro que todavía están deteniendo a gente que salió a la manifestación (11J) en lugar de ponerse para la situación del coronavirus que ha llegado a un punto que es insostenible, porque Cienfuegos no tiene capacidad ni personal de salud para aguantar esto", dijo una ciudadana que prefirió no identificarse.

"No hay PCR, no hay tests rápidos. Estamos positivos a un test rápido que me "resolvieron" el viernes y todavía estamos en la casa esperando a que nos lleven al niño a un centro pediátrico. No puedo ni comprar agua porque no hay. Por suerte no me han venido a buscar para irme a ese lugar, porque gracias a Dios ya el niño no tiene ni fiebre", comentó la mujer.

La cubana refirió que en el hospital provincial los propios médicos piden que las personas no vayan, a menos que estén verdaderamente mal, porque no hay ni espacio para atender las urgencias. No alcanza el personal para responder a las necesidades de los pacientes. No hay antibióticos, ni medicamentos, ni gasas, ni jeringuillas, nada.

El de Cienfuegos no es el único hospital colapsado; en similar situación se reportaron este mes los hospitales de Ciego de Ávila, Guantánamo, Cárdenas y otros.

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reportó al cierre de este domingo 77 fallecidos y 7,950 nuevos contagios de coronavirus en Cuba, según declaró en conferencia de prensa Francisco Durán García.

Tras el nuevo registro, la cifra total de diagnosticados desde marzo de 2020 aumentó a 466,199 y la de decesos a 3,515.

Permanecen ingresados en estos momentos 103,209 pacientes: de ellos 51,998 sospechosos; 4,465 en vigilancia y 46,746 son casos activos y confirmados de COVID-19.

Ahora mismo, las dos provincias con los escenarios más preocupantes son La Habana (con 1,625 casos) y Cienfuegos (con 1,071 contagios).