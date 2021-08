Cubanos denuncian colapso del hospital de Cienfuegos

Cubanos han denunciado en sus redes sociales el colapso que sufre el Hospital Provincial de Cienfuegos "Gustavo Aldereguía Lima" y los servicios de salud de la provincia en sentido general.

"Así está el hospital de Cienfuegos. Caos con el COVID-19. Cuba es una bomba de tiempo", dijo en la red social Twitter el usuario Cristian Crespo al compartir la imágenes de lo que ocurre en el Hospital Provincial de la ciudad sureña.

En las imágenes se pueden ver a los pacientes en la sala de espera acostados en las sillas a modo de camillas. Otros se encuentran encamados en la misma habitación.

En el vídeo se escucha a una persona denunciado que a un paciente no le administran medicamentos desde el día anterior y que está pálido y frío, pero no recibe atención médica.

"El régimen comunista no pudo darle buena calidad de vida a los cubanos en 61 años de dictadura sin pandemia, no lo hará ahora con una de las peores pandemias de la historia", comentó el cubano Crespo en su denuncia sobre lo que ocurre en Cienfuegos.

Según declaraciones ofrecidas a CiberCuba por una paciente de coronavirus en ese territorio, el sistema de salud de la provincia no tiene recursos para enfrentar lo que se está viviendo actualmente .

"Aquí las autoridades están en la bobería. A cada rato me encuentro que todavía están deteniendo a gente que salió a la manifestación (11J) en lugar de ponerse para la situación del coronavirus que ha llegado a un punto que es insostenible, porque Cienfuegos no tiene capacidad ni personal de salud para aguantar esto", dijo la ciudadana que prefirió no identificarse.

"No hay PCR, no hay test rápidos. Estamos positivos a un test rápido que me "resolvieron" el viernes y todavía estamos en la casa esperando a que nos lleven al niño a un centro pediátrico. No puedo ni comprar agua porque no hay. Por suerte no me han venido a buscar para irme a ese lugar, porque gracias a Dios ya el niño no tiene ni fiebre", comentó la mujer.

La cubana refirió que en el hospital provincial los propios médicos piden que las personas no vayan, a menos que estén verdaderamente mal, porque no hay ni espacio para atender las urgencias. No alcanza el personal para responder a las necesidades de los pacientes. No hay antibióticos, ni medicamentos, ni gasas, ni jeringuillas, nada.

La "potencia médica cubana" comienza a mostrar visibles indicadores de su debilidad a lo largo y ancho de todo el país. El de Cienfuegos no es el único hospital colapsado, en similar situación se reportaron los de Ciego de Ávila, Guantánamo, Cárdenas y otros.

Incluso la prensa oficialista se ha visto obligada a referirse al colapso del sistema de salud cubano. Este lunes se publicó una crónica sobre el tema en la Revista Alma Mater, en la que se refiere que el propio director del hospital de Ciego de Ávila ha tenido que actuar de camillero y trasladar pacientes por el déficit de personal sanitario.

La situación de colapso del sistema de salud en Guantánamo llegó a tal punto que esta semana se dirigió un grupo de 100 médicos de la Brigada “Henry Reeve” procedentes de Venezuela para apoyar en el control de la pandemia de coronavirus.

Los especialistas, la mayoría de Medicina General Integral, atenderán a pacientes en el Hospital General Docente “Doctor Agostinho Neto”, donde aumentaron en 64 las camas de terapia intensiva y en 200 las de pacientes de alto riesgo para intentar contener la crisis epidemiológica.