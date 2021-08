Jacob Forever y Alexander Delgado juntos por la libertad de Cuba

Alexander Delgado y Jacob Forever Foto © Instagram de los artistas

Los populares cantantes cubanos Alexander Delgado, director de Gente de Zona, y Jacob Forever, se unieron para pedir la libertad de Cuba.

Alexander y Jacob, que conformaban Gente de Zona junto a Nando Pro desde 2005 hasta 2013, cuando Jacob siguió su camino en solitario, compartieron con sus seguidores una imagen en la que aparecen juntos haciendo el símbolo de "libertad" con la mano.

"¡Libertad para Cuba!", comentó Alexander, mientras Jacob escribió: "Queremos libertad".

Ver a los intérpretes del popular tema El animal nuevamente juntos generó gran revuelo entre los seguidores de la música de ambos artistas.

"No hubo dúo en la historia del reguetón cubano k sonara como ustedes sin dudas es bueno verlos juntos", "Leyendas", "Ese es el poder que tiene la música, unirnos todos por una misma causa", "Muero por ver un tema de ustedes nuevamente", "Dos grandes, me alegra verlos juntos", "El verdadero Gente de Zona, un tema de ustedes es lo único que falta", comentaron algunos internautas, que no perdieron tiempo para pedir que se vuelvan a unir en una canción.

Jacob estrenó este sábado su tema Queremos libertad, dedicado a la situación actual de Cuba, cuyo videoclip verá la luz muy pronto; mientras que Alexander forma parte de la plantilla de artistas detrás del himno Patria y Vida.

