Alexis Valdés sobre polémica con Alexander Abreu: "No soy de cacerías de bruja ni de atacar a nadie"

El humorista cubano Alexis Valdés, que se ha visto envuelto en la polémica luego de reaccionar a un post del músico Alexander Abreu, hizo una "aclaración pertinente" tras conocer que la publicación del líder de Havana D' Primera es de 2019.

Luego del comentario de Valdés la noche de este domingo sobre el post de Abreu, como si hubiera sido publicado recientemente, el salsero le respondió que "es de cobarde y oportunista usar lo que has logrado, una página de 457 mil seguidores que como yo creen ti y te admiran, para manipular sacando de contexto un post de hace 2 años".

"No, yo no he manipulado nada, simplemente yo ignoraba que era un post antiguo", dijo el humorista.

Abreu también aclaró que luego de las manifestaciones del 11 de julio, él rechazó en sus redes sociales la violencia policial y la represión ejercida contra el pueblo.

"Si ahora me entero de que sí se opuso a la represión policial y al abuso, pues lo aplaudo, no tengo nada personal contra Alexander ni contra nadie", dijo Alexis en un video en Facebook.

"Yo no soy de cacerías de bruja ni de atacar a nadie, simplemente comenté este post y quiero aclara esto de mi boca", aclaró Valdés, que dijo que la representante de Alexander en Europa lo había acusado de macartismo.

"Yo creo que ella no sabe qué es el macartismo ni sabe bien quién fue el senador McCarthy y cuál fue su política, porque yo soy lo más alejado de eso, soy una persona que siempre deja opinar y escucho", acotó.

Alexis Valdés también aclaró que siempre que da una opinión contraria a la de otra persona, lo hace con respeto y sin ningún problema personal.

"Simplemente trato de exponer mi punto de vista y de usar mi voz para intentar apoyar a los que sufren en estos tiempos tan difíciles en nuestro país", indicó.

En su post anterior, Alexis Valdés había escrito: "La pregunta es: ¿vas a alzar la voz por tu pueblo o no? Mi pregunta es si ese gran talento para la música y las palabras que tienes lo vas a poner también al servicio de tu gente que sufre (...) ¿Alzarías tu voz al menos para pedir la libertad de todos esos cubanos y cubanas que están ahora mismo presos o desaparecidos?".

