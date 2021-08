Alexander Abreu a Alexis Valdés: Si tienes algo que decirme, dímelo de frente y nos ahorramos los likes

Alexander Abreu (i) y Alexis Valdés (d) Foto © Collage Facebook/Havana D'Primera - Facebook/Alexis Valdés

El músico cubano, Alexander Abreu, acusó Alexis Valdés de manipular una publicación suya del 2019 y asociarla con los hechos del 11 de julio, algo que calificó de “cobarde y oportunista” por parte del humorista, al que pidió que le diga las cosas de frente y así se ahorran los likes.

“En mi página personal (Alex Abreu) como en otros marcos dejé claro a raíz de los sucesos actuales que estoy en CONTRA del abuso, la represión, las golpizas y los disparos a personas desarmadas. Volví a referirme a la hermandad entre cubanos y he exigido libertad para jóvenes encarcelados injustamente”, indicó el líder de la agrupación Havana D’ Primera, a menudo cuestionado por su cercanía con el gobierno de la isla.

“Desde aquí adentro la lucha es distinta y antes de perder tiempo intentando convencer a quienes me ofenden prefiero dedicar ese tiempo a ayudar con todas mis fuerzas a quienes sufren, donando medicamentos y recaudando todo lo que pueda para que llegue a las manos más necesitadas sin hacer alarde, live, ni publicaciones sobre ello”, añadió el músico.

“Tengo que decirte que no es de cobardes salir a luchar a otro país y levantar una familia, crecer, y proteger tus seres queridos, pero lo que sí es de COBARDE Y OPORTUNISTA es usar lo que has logrado, una página de 457mil seguidores que como yo creen ti y te admiran, para manipular sacando de contexto un post de hace 2 años”, añadió el destacado trompetista, que no perdió la oportunidad para calificar a Alexis Valdés como una de las personas “más brillantes” que ha conocido, y reiterarle su afecto.

“Si tienes algo que decirme, dímelo de frente como los hombres, sin mentiras, y nos ahorramos los likes”, sentenció el músico, que también tuvo palabras para sus colegas de , sentenció el músico, que también tuvo palabras para sus colegas de Patria y Vida , de los que dijo que los valora con su corazón y aclaró que se ha negado a "formar parte de cualquier respuesta".

"Nunca recibieron de mí una mala acción o algo que demuestre lo contrario. Respeto es lo que siento por ellos y de algo estamos claros, todos Amamos esta tierra”, precisó el músico.

“Ahí te va mi otra mejilla para que le des más duro. Me han escrito muchas personas y no he respondido a ninguna, pero el aprecio que te he tenido hizo que te responda”, concluyó el músico, que cerró su publicación con las mismas palabras que había cerrado Alexis Valdés la suya, eludiendo cualquier afán de polémica o careo.

El texto de Alexis Valdés que sirvió de base a la polémica rescató, efectivamente, un texto publicado por Alexander Abreu en 2019, aunque también es cierto que el humorista en ningún momento refiere que sea actual, sino que emplaza al músico, a partir de lo escrito ahí, a pronunciarse en las actuales circunstancias.

"¿Y qué vas a hacer por Cuba? ¿Qué vas a hacer por el pueblo de Cuba para que sienta que de verdad tú eres Cuba? (...) La pregunta es: ¿Vas a alzar la voz por tu pueblo o no? Mi pregunta es si ese gran talento para la música y las palabras que tienes lo vas a poner también al servicio de tu gente que sufre? (...) ¿Alzarías tu voz al menos para pedir la libertad de todos esos cubanos y cubanas que están ahora mismo presos o desaparecidos?", escribió Valdés, quien de momento no se ha referido en sus redes a la respuesta del trompetista cubano.

El músico Alexander Abreu se pronunció en sus redes el 13 de julio sobre las protestas desatadas en Cuba.

