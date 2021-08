Espeluznante accidente en la Autopista Nacional de Cuba no habría dejado ningún fallecido

Accidente en Autopista Nacional de Cuba Foto © Facebook Accidentes de Buses y Camiones

Un espeluznante accidente ocurrió en la Autopista Nacional de Cuba, en el kilómetro 283, en un punto que se ubica entre las provincias Villa Clara y Sancti Spíritus.

El taxista Lienny Zamora informó sobre este siniestro en la página de Facebook Accidentes de Buses y Camiones. Señaló que el vehículo accidentado era de turismo y que iba a gran velocidad.

"Esto se llama yo corro más que tú", dijo el taxista y aseguró que el accidente tuvo lugar por ir a exceso de velocidad por la Autopista, este martes.

Los usuarios de la red social quedaron impresionados porque no se reportó en este accidente pérdidas de vidas humanas a pesar de que el automóvil involucrado quedó completamente destruido.

"Yo lo vi. Chocó con el V8 azul (camión ruso) que se ve ve en la foto. Eran 2 (personas) en el carro. A uno ni un rasguño (le quedó) y el chofer (tuvo) fractura en una pierna. La sangre es de una herida en la mano, pero hablaba. Es de La Habana", narró un cubano que dijo ser testigo del accidente.

Otras personas en su comentario también mencionan que el choque fue con un camión. "Yo pasé por ahí y chocó con un V8 de cooperativa. Ese carro estaba más arriba y le arrancó el tanque de combustible", dijo.

Según se puede apreciar en la foto y corroboraron varios testigos, la autopista estaba mojada en el momento del siniestro. Ese día llovió fuerte por la tarde.

Un cubano que dice llamarse Carlos Ricardo Zaldivar aseguró que no hubo víctimas mortales en el siniestro y que quien conducía era un familiar suyo.

"Señores no sean locos. La persona que iba en el tur es mi primo hermano se llama Jorge Luis Ricardo y no no le pasó nada. Solo sangró de un muslo y por eso es la sangre. Además la culpa fue suya", aseguró Zaldivar.

Varias personas señalaron en sus comentarios que quienes viajaban en el tur deberían cambiar su fecha de nacimiento porque están vivos de puro milagro, al ver las condiciones en que quedó el vehículo tras el impacto con el camión.

"¿Por qué corremos tanto? Los veo a diario VIOLANDO las leyes del tránsito. ¿Ninguno ha pensado que la línea entre la vida y la muerte es invisible? ¿Quién o qué les dio el derecho a poner en peligro la vida ajena?", dice uno de los usuarios de la red social en su comentario.

La semana pasada ocurrió un accidente similar por ir a exceso de velocidad por una calle de La Habana en un horario de toque de queda.

El conductor de un carro de la Embajada de Angola, modelo Peugeot 301, perdió el control del vehículo y chocó contra una farola en la intersección de las calles 31 y 54 en el municipio Playa.

Este chofer, ciudadano angolano, iba solo. Tras el impacto quedó inconsciente. Los bomberos lograron sacarlo del carro y el hombre dio unos pasos hasta la ambulancia que lo condujo luego al hospital.

En el primer cuatrimestre del 2021 ocurrieron 2,403 accidentes de tránsito en Cuba. La Comisión Nacional de Seguridad Vial (CNSV) confirmó los alarmantes datos en un informe oficial, señalando que una persona falleció cada 20 horas como promedio y otra sufrió lesiones cada hora y 36 minutos, en el período analizado.

La mayor cantidad de accidentes se registraron los viernes, pero son los sábados los días más peligrosos de la semana. El horario con más siniestros es el comprendido entre las 3 pm y las 9 pm.

Reynaldo Becerra, asesor del ministro de Transporte aseguró que el factor humano es el responsable del 66,9% de los accidentes de tránsitos en Cuba.