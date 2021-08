Actriz cubana Alina Robert anuncia su personaje en la serie de Disney “El grito de las mariposas”

La actriz cubana Alina Robert anunció a sus seguidores el nuevo personaje que espera por ella en la serie de Disney Star+ en Latinoamérica "El grito de las mariposas".

"Por fin la noticia que estaba esperando poder compartirles. Estoy feliz y emocionada de anunciar mi personaje en la serie "El grito de las mariposas" (The Roar of the Butterflies)", dijo Robert a sus fans en un mensaje en su perfil oficial en la red social Instagram.

La actriz indicó que se trata de una serie exclusiva en el nuevo servicio de streaming Disney Star+ Latinoamérica. Está basada en la historia de dos mujeres que se enfrentaron a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana.

"Una historia real, que nos conmoverá a todos. Las hermanas Mirabal han sido un regalo en mi vida. Es la segunda vez que me sumerjo en su historia y no hacen más que regalarme enseñanzas y experiencias engrandecedoras. Esta vez Patria Mirabal me lleva de la mano en un viaje histórico", comentó Robert.

"El grito de las mariposas" comenzó a rodarse en julio. La propia actriz había compartido con sus seguidores una enigmática foto en Instagram junto al actor cubano Luis Alberto García quien participa en la serie.

Está previsto que la producción tenga 13 episodios de 50 minutos cada uno. Está creada y dirigida por Juan Pablo Buscarini. La producción corre a cargo de Tandem Films, Gloriamundi Producciones y Mediabyte.

En el elenco de la serie destacan artistas españoles y caribeños como Susana Abaitua, Sandy Hernández y Guillermo Toledo.

La historia de "El grito de las mariposas" comienza en la década de 1940 en la República Dominicana, con la amistad que se establece entre una inmigrante española y la dominicana Minerva Mirabal.

Una década después, durante el régimen de Rafael Leónidas Trujillo, esa amistad será puesta a prueba y marcará el destino de los personajes.

Robert es de origen cubano, pero vive en Miami. Se dio a conocer en Nuestra Belleza Latina, de Univision en 2014. En ese certamen llegó hasta la semifinal.

Luego trabajó en la televisión destacándose como presentadora del programa Sábado Gigante junto a Don Francisco.

Robert también ha hecho teatro y cine en Estados Unidos. En el 2018 se estrenó la película "Make Love Great Again", un drama de amor e inmigración que se produjo en medio de una crisis migratoria durante el gobierno del presidente republicano Donald Trump.

En 2019 la actriz participó en Farándula, un éxito taquillero en La Habana que atrajo a más de 20,000 personas a la sala teatro El Sótano, en el Vedado.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.