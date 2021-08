Gente de Zona, "felices y muy honrados" de ser finalistas por segundo año consecutivo en los Latin Billboard

Gente de Zona, nominado a Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo en los Latin Billboard Foto © Instagram / Gente de Zona

Gente de Zona celebró en sus redes sociales estar dentro de los finalistas a los Latin Billboard 2021.

"Felices y muy honrados de anunciar que somos finalistas por segundo año consecutivo en los Latin Billboard en la categoría “Artista Tropical del Año Grupo o Duo"", escribieron en su cuenta oficial en Instagram junto a una imagen que confirma la nominación.

En su publicación expresaron su alegría por representar a Cuba en el evento que reconoce la música latina y agradecieron a sus seguidores por hacer posibles sus éxitos y reconocimientos.

"Gracias mi gente una vez más por hacerlo posible. ¡Gente de Zoooona, lo mejor que suena ahora!" añadieron al post que cerraron con varias etiquetas, entre ellas "Patria y Vida" y "SOSCuba", además de otras alusivas al evento.

Pero no son Alexander Delgado y Randy Malcom los únicos nacidos en Cuba finalistas en esta edición, pues en la lista de nominados también se halla Gloria Estefan, en la categoría de 'Álbum Tropical del Año', por Brasil305.

Para la gala, que tendrá lugar el próximo 23 de septiembre en el Watsco Center de Miami (Florida), parte como gran favorito Bad Bunny, quien cuenta con 22 nominaciones en categorías tan importantes como Artista del año, Canción del Año “Hot Latin Song”, Canción del año (Ventas) o Top Latin Album del año, entre otras.

Malcom y Delgado, por su parte, anunciaron en días previos que estaban trabajando en un nuevo proyecto profesional que, a juzgar por la expresión de sus rostros, los tiene muy alegres e ilusionados.

Ambos han estado, además, muy activos apoyando a los cubanos en sus demandas de libertad, en especial después de las multitudinarias protestas antigubernamentales del 11J.

"A mis cubanos decirles que la lucha no ha cesado, no vamos a parar hasta que nuestra Cuba sea libre. No me queda más que expresarles mi respeto y todo mi cariño", aseguró Delgado, líder de la popular agrupación.

Antes habían llevado el reclamo en pro de la libertad de Cuba con su interpretación de "Patria y Vida" junto a Yotuel en la gala de los Premios Juventud, donde de fondo se mostraron imágenes de la represión y crisis en Cuba y las manifestaciones por el cese de la dictadura en la Isla.

Los mensajes fueron plasmados también en el vestuario elegido: Randy y Alexander con sendas sudaderas negras con la frase SOS Cuba impresa y Yotuel con una chaqueta con la icónica imagen de Maykel Osorbo, preso desde mayo pasado.

