Alexander Delgado a los cubanos: No vamos a parar la lucha hasta que nuestra Cuba sea libre

Alexander Delgado Foto © Instagram del artista

El reguetonero cubano Alexander Delgado aseguró que la lucha por la libertad de Cuba no va a parar hasta que realmente Cuba sea libre.

"A mis cubanos decirles que la lucha no ha cesado, no vamos a parar hasta que nuestra Cuba sea libre. No me queda más que expresarles mi respeto y todo mi cariño", escribió el cantante.

El director de Gente de Zona también agradeció a todos sus seguidores latinos y del mundo, "por todo el apoyo recibido durante estos días".

"Gracias por sumarse a la causa por la libertad de Cuba. Ha sido increíble el apoyo y cómo se han hecho eco del importante mensaje que es 'Patria y Vida'", agradeció Alexander.

El artista también pidió a todos sus seguidores que se mantengan atentos porque pronto "les estaremos entregando buena música y nuestro nuevo álbum".

Randy Malcom, también integrante de Gente de Zona, celebró la unión que se está dando entre los cubanos en todo el mundo por un fin común y aseguró que "en la unión está la fuerza".

Los cantantes, que llevaron Patria y Vida y el mensaje de SOS Cuba a los Premios Juventud, resaltaron que un pueblo entero no puede estar equivocado, a propósito de las protestas que se dieron a lo largo de la isla el pasado 11 de julio.

Alexander y Randy Malcom pidieron "que no se nos olvide por qué estamos luchando los cubanos", y condenaron la lista de más de 600 desaparecidos tras las protestas, "en un país donde pensar diferente es un delito".