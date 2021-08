Jacob Forever responde a quienes lo acusan de haber copiado la idea de un holguinero para su nueva canción

Jacob Forever Foto © Instagram del artista

El reguetonero cubano Jacob Forever respondió a quienes lo acusan de haber copiado la idea de un holguinero para el coro de su nueva canción Queremos libertad.

Se trata del fragmento "Únete policía, por la libertad", de la reciente conga que dedicó el artista a la libertad de Cuba, una frase que había dicho un holguinero para que la gente saliera a la calle arrollando y gritándola, y que se volvió viral tras las protestas del 11 de julio.

"Que el reguetón ha vuelto loco a mucha gente no es mentira. Ahora la nueva es que Jacob se robó un coro del señor de Holguín. Ah, porque ustedes no vieron en mis redes sociales cuando yo estaba grabando el video, antes de sacarlo, que yo dije que había visto en el programa de Otaola un señor de Holguín que dijo eso y yo le agradecí por la inspiración", explicó el artista en un video.

"El señor también se debe estar riendo de lo que ustedes están diciendo, yo no le he robado nada a nadie, eso que dijo el señor es de conga y la idea mía era hacer una conga para que la gente se sumen y salgan para la calle arrollando y pidiendo libertad y que se acabe e caer el comunismo", dijo Jacob.

"Los artistas estamos expuestos a las críticas, yo sí no me pongo bravo ni me voy a molestar, pero caballero, sumen", subrayó.

Antes del estreno de la canción, Jacob subió un video a sus redes sociales en el que daba un adelanto del tema y decía que la inspiración de "Únete policía, por la libertad" la había tomado de un señor de Holguín que vio en el programa de Alex Otaola.

"Ese pedacito lo van a escuchar en la canción, gracias a este señor que me dio esa inspiración", dijo.

"¡¡Gracias por esa canción mi hermano!! Gracias a cada artista que ha hecho una canción por la libertad de Cuba y para darle voz a los que no pueden ser escuchados!! ¡¡Sumemos cubanos!! Juntos somos más y más fuertes. Todos queremos lo mismo, LIBERTAD PARA CUBA Y PARA LOS CUBANOS!! ¡¡UNIÓN!!", escribió la Srta Dayana.

"Cada vez que veo que salen con este tipo de anormalidades contra un artista en los momentos actuales que estamos viviendo, que es donde más nos deberíamos unir y apoyarnos todos los cubanos por defender a nuestro pueblo y tratar de enfocarnos en cosas positivas hay personas que buscan la discordia todo el tiempo", comentó un seguidor del artista.

"¿Por qué la gente en vez de construir y unirse, buscan destruir? Estos no son tiempos para criticar a nadie, al contrario es hora de unidad y los artistas son la voz de los sin voz, porque ellos son los que se oyen mundialmente", opinó otro internauta.

