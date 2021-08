Coronavirus en Cuba: Sin oxígeno hospitales de Holguín

Cilindros de oxígeno y Hospital Clínico Quirúrgico de Holguín Foto © Cubadebate y Radio Angulo

“No hay oxígeno”, dijo un médico a pacientes cuyos pulmones colapsados dependen de este gas medicinal para vivir, en un video filmado desde el interior del hospital improvisado en la terminal de ómnibus de la provincia cubana de Holguín.

“Ya se nos fue de las manos la situación”, advirtió el galeno, y añadió que aunque están a la espera de la llegada de unos litros desde Santiago de Cuba, no llegarán a tiempo, porque el déficit “ya es una cuestión de provincia, de gobierno”.

No hay oxígeno en Holguín, o no hubo por algunas horas. CiberCuba no ha podido precisar el daño que este déficit ha ocasionado en la salud de los pacientes en estado crítico o de gravedad en ese establecimiento de emergencia o en otros del territorio oriental. La opción es prepararse psicológicamente, según indicó el doctor: “Traten ustedes mismos de darse la terapia -que yo sé que lo que necesitan es oxígeno y no terapia-, pero no hay”.

En el Hospital Provincial Vladimir Illich Lenin la situación es similar. En Twitter, usuarios denunciaron en la jornada anterior: “¡Hospital Lenin y Clínico de Holguín acaban de terminar sus reservas de oxígeno! ¡Hasta las 6 am no llega el abastecimiento!”.

CiberCuba se puso en contacto con la dirección del Clínico y la secretaria del director declinó comentar sobre “la situación del oxígeno” y recomendó llamar a dos números de atención a la población para temas de pandemia cuyas líneas estaban ocupadas.

La doctora Daily Coro precisó que llegaron 30 cilindros de Camagüey y 13 de Buenaventura, que suman 43 cilindros, pero solo alcanzarían para unas horas. En la mañana de este viernes apenas quedaban 300 litros, de 15600 en la bala central, que solo cubrirían el suministro a pacientes hasta las 11 a.m. en el hospital a cargo de la atención de todos los casos de gravedad en la provincia.

Coro señaló que “un paciente puede consumir, según la gravedad, entre 1 y 5 cilindros diarios”, además de que “el uso de la oxigenoterapia puede ayudar a la evolución y a evitar la muerte” de la persona, agregó.

Sin embargo, la experta observó que “en Cuba, pacientes que lo están necesitando o que están en hipoxemia no lo tienen”. A lo anterior se suma la falta de antibióticos como el Rosefin y del personal médico y de enfermería.

Hasta el momento de redactar esta nota, no se pudo precisar si el suministro de oxígeno al Hospital Provincial de Holguín había sido cubierto. Oficialmente este hospital no acoge enfermos de COVID-19. Sin embargo, pacientes llegan a diario al Cuerpo de Guardia de Respiratorio habilitado en el área de Fisioterapia, que fue noticia en días pasados por atender a personas en camillas a la intemperie.

Otro centro de salud donde la situación se agrava es el Hospital Clínico Quirúrgico "Lucía Íñiguez Landín", que sí está habilitado para recibir a pacientes de coronavirus. Médicos de ese establecimiento sanitario aseguran que “muchos pacientes fallecieron” en las últimas horas por falta de oxígeno, y que el escenario es “dantesco”.

Aumentan los casos de coronavirus y disminuyen los recursos para tratarlos, y las camas; al extremo de que “cogieron el salón de operaciones del Clínico para sala de COVID”, afirmó otro sanitario que labora allí.

Pacientes que entran en paro son reanimados exitosamente y mueren por falta de oxígeno o enfermos que no cuentan con los fármacos necesarios para ser sedados y, por tal motivo, la respiración artificial no surte el efecto esperado, revelaron sanitarios bajo condición de anonimato.

En la medida que los cilindros y litros de oxígeno se agotan, los pacientes dependientes de bocanadas de O2 se multiplican.

El aumento de contagiados, diagnosticados o no (pues tampoco hay disponibilidad de test y PCRs), unido a la escasez de medicamentos e insumos de protección, crean un caos en hospitales, hogares y centros de aislamiento; estos últimos carentes de analgésicos, desfibriladores, termómetros y, por supuesto, de oxígeno. Ni siquiera los centros de aislamiento VIP cuentan con cilindros suficientes.

Tal es el caso de El Cocal, donde solo quedaba un balón de oxígeno para 50 pacientes cuando se necesitan alrededor de 15 balones. Si todos los enfermos dependieran las 24 horas de este fármaco o si todas las camas estuvieran ocupadas en este centro, no sobrevivirían ni medio día. Los oficiales de MININT que allí se atienden saben que también sus compañeros están muriendo por falta de medicamentos.

“Los holguineros estamos tirados a la suerte”, dijo una señora desde la ciudad de los parques, cuyo nombre teme divulgar. “Muchos se están muriendo en la casa. No hay un medicamento, no hay un test rápido no hay un PCR, no hay nada que ponerte, no hay oxígeno”.

Cuerpos de guardia con un solo médico atendiendo a decenas de pacientes, que se aglomeran y se sientan a esperar en las aceras “porque no hay dónde sentarse”, explicó. “Tampoco hay ambulancias ni [carros] fúnebres" y los enterramientos son constantes, hasta “a las 11 y las 12 de la noche. Hay que enterrar a los muertos a oscuras con la luz del teléfono”.

Recientemente, Liuba Marrero denunció que su padre había muerto en el Clínico y solo 12 horas después la familia supo de su fallecimiento. Para ese entonces, ya el cuerpo estaba en descomposición y no pudieron realizar las honras fúnebres. Supuestamente, su padre había dado negativo al COVID, pero necesitó de oxígeno hasta el último minuto.

Este miércoles el mandatario Miguel Díaz-Canel reconoció que “la situación actual de la epidemia ha sobrepasado las capacidades del sistema de Salud, tensionando el trabajo de todo su personal, de todos los organismos que están apoyando en el enfrentamiento a la pandemia, y también porque existe un mayor consumo de medicamentos y oxígeno”.

Días antes, en visita a Holguín, el primer ministro Manuel Marrero Cruz criticó al personal de salud por acogerse a garantías laborales, los responsabilizo por el “mal trabajo” en el sector y demandó de los sanitarios renunciar a vacaciones y fines de semana.

En la misma ocasión, el ministro de Salud Pública José Ángel Portal Miranda advirtió que "el riesgo de morir aquí en Holguín es más alto", en tanto, la letalidad del coronavirus en la provincia es de 0.87 y está por encima de la media del país.

Cuba excedió este viernes el medio millón de pacientes diagnosticados con la enfermedad y un acumulado de 3,842 fallecidos. En total, 44,031 son casos activos, de los cuales 8,312 corresponden al parte de esta jornada.

En Holguín se reportaron este viernes solo 586 casos y 9 fallecidos, aunque sanitarios en zona roja de esa provincia calculan que la cifra real de positivos supera los 3 mil y el saldo de fallecidos ronda el centenar.

Mientras tanto, pacientes y trabajadores de centros de salud deben permanecer en el anonimato para brindar o confirmar información a la prensa sobre lo que allí sucede, so pena de perder sus puestos de trabajo y ser perseguidos por la Seguridad del Estado.