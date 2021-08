Colapso en el Hospital Lenin, de Holguín, con consultas a la intemperie

Foto compartida en redes que muestra pacientes atendidos a la intemperie en el Hospital Lenin, de Holguín. Foto © José Ramírez Pantoja / Facebook

El Hospital Vladimir Ilich Lenin, de Holguín, vive una situación de colapso que ha obligado a montar consultas a la intemperie.

Así lo destapó una imagen tomada este martes en la zona exterior a Fisioterapia. En la foto puede apreciarse la degradación del sistema de salud público en Cuba.

Compartida por grupos de holguineros en el extranjero, de anuncios de productos en venta en esta provincia y en páginas de periodistas de Holguín como la de José Ramírez Pantoja, la imagen muestra un paciente en camilla y otros con nasobuco, sentados en bancos en los exteriores del Hospital Lenin.

No es una situación nueva. Viene ocurriendo desde hace más de un año, según confirmó en un comentario de Facebook la doctora Sara Liz Ricardo Suárez, directiva de este centro hospitalario.

Según explica, se trata de una consulta habilitada para atender a pacientes con infecciones respiratorias agudas.

"No somos de otro planeta. Vivimos en el mismo planeta que sufre esta pandemia", añadió la doctora Ricardo Suárez justificando la imagen, que no desmintió. Sólo rectificó que esa consulta no está en la zona del parqueo sino en la aledaña a Fisioterapia.

"Sí, es cierto. El número de pacientes crece cada día y por momentos las consultas se llenan; las camas se ocupan; los recursos escasean. Eso no es mentira, pero ahí están los médicos poniendo su vida para ayudar a los demás", apuntó.

Comentario de la doctora Sara Liz Ricardo. Foto: CiberCuba

"Esa foto es cierta. Fue tomada en la zona que está frente a politraumas. Ahí no hay pacientes Covid. En ese hospital están las consultas de Maternidad, Oncología y el resto de especialidades de Urgencia. El Hospital Clínico Lucía Iñiguez se dejó solo para COVID y todas las consultas se derivaron al Hospital Lenin", explica a CiberCuba un médico holguinero que asegura que cuando trabajó en el Lenin le pagaban en la zona que ahora se usa para consultas al aire libre.

Otras fuentes médicas también dan por veraz la imagen y confirman que en esa zona del Lenin se ha habilitado el Cuerpo de Guardia de Respiratorio y a él acuden pacientes que presentan síntomas compatibles con COVID (catarro, dolor de cabeza), a los que se les venían haciendo tests rápidos o PCR, mientras había, pero ahora la Dirección del hospital decide a quién se le hace una prueba y a quién no.

Al ver la foto, el artista plástico holguinero Wilson Henry Espinosa lamentó lo que está ocurriendo con una de las llamadas "conquistas de la revolución".

"Se nos muere Holguín. Se nos muere la Patria (...). Habiliten el Pernik (hotel de 2 estrellas), El Bosque (2 estrellas); utilicen todos los recursos del Turismo y del Ejército Oriental (...) que ahí están. Yo estoy seguro que los mal llamados dirigentes no pasan por esto (...) ¡Dios se apiade de Cuba!", señaló.

Comentario del artista plástico Wilson Henry Espinosa. Foto: CiberCuba

Ante todas estas evidencias, CiberCuba se puso en contacto con el Hospital Lenin, de Holguín, y desde allí una trabajadora desmintió este miércoles que estén colapsados hasta el punto de tener que atender a pacientes a la intemperie, como muestra la fotografía tomada este martes, que circula por las redes sociales.

"El hospital tiene problemas, pero todavía no hemos llegado a eso", señaló la empleada del Hospital Lenin.

Los pacientes, según ella, permanecen en el Cuerpo de Guardia y en lugares "guardados" dentro del hospital, añadió por teléfono, atribuyendo la distribución de la foto a "maleantes".

CiberCuba también se puso en contacto con la oficina del Atención a la Población del Ministerio de Salud Pública (apoblacion@infomed.sld.cu y comunicacion@msp.sld.cu) para confirmar la veracidad de la imagen del colapso del Hospital Lenin e interesarse por el presupuesto que en los últimos años se ha destinado a este centro.

También quiso saber cuántas camas hay disponibles y el número de profesionales que están trabajando durante la pandemia. En el momento de publicar esta información no había recibido respuestas.

El Hospital Lenin comenzó a construirse en 1961. La obra sufrió retrasos debido a que el ciclón Flora inundó los almacenes en los que se guardaba todo el material médico donado por la antigua URSS para equiparlo. Finalmente los trabajos terminaron en 1965, cuando se inauguró con 850 camas, según una reseña histórica realizada por Radio Holguín.

Cincuenta y seis años después no da abasto en una provincia que tiene una población de un millón de personas.

COVID descontrolado

Holguín sobrepasó este lunes 2 de agosto (últimos datos disponibles) los 2.800 casos activos de coronavirus. De ellos hay 2.000 pacientes ingresados en "centros asistenciales" y otros 800 pasando la enfermedad en sus casas, según recoge el periódico local Ahora.

El lunes se registraron en Holguín 377 nuevos casos y 10 fallecidos. Esta última cifra representa un récord diario desde que empezó la pandemia. Se trata de una situación que ha llevado a la prensa afín al Partido Comunista a reconocer "la muy tensa y compleja situación epidemiológica" que vive el territorio.

En el perfil de los nuevos contagios destacan 311 niños, de los cuales medio centenar son bebés con menos de un año. Hay además dos embarazadas y tres puérperas.

En estado grave las autoridades sanitarias de Holguín reconocen a 20 pacientes críticos y 47 estables dentro de la gravedad. Hay que sumar, además, 300 personas de alto riesgo.

Este lunes había focos activos de coronavirus en 14 municipios de la provincia aunque los territorios que más positivos acumulan son Holguín, Moa, Báguanos, Gibara, Calixto García, Sagua de Tánamo, Cueto, Rafael Freyre, Mayarí, Cacocum y Banes.

Lejos de responsabilizar al Estado por los recortes en la inversión en el sector Salud en los últimos 6 años, la prensa oficialista carga las tintas sobre la ciudadanía a la que culpa de participar en aglomeraciones en bancos, tiendas MLC o diversos establecimientos públicos.

Las autoridades cubanas aseguraron que en abril los científicos del Centro Nacional de Inmunoensayo (CIE) estarían elaborando un PCR en tiempo real, que supuestamente iba a ayudar a reducir los costos del coronavirus. A tenor de la escasez de PCR en el Hospital Lenin, o no lo han conseguido o su producción es insuficiente.

La prensa estatal ignora la escasez crónica que vive la Isla, recrudecida por la insolvencia del Estado, incapaz de asumir la deuda que mantiene con el Club París, y, por tanto, sin acceso a financiación exterior que le permita importar productos básicos, alimentos y medicinas que faltan en el país.