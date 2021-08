Afganos caen de avión de la Fuerza Aérea de EE. UU. en el aeropuerto de Kabul

Afganos intentan abordar aeronave estadounidense y caen al vacío Foto © Twitter / Aśvaka - آسواکا News Agency

Al menos dos personas fallecieron este lunes en Afganistán al caer de un avión de la Fuerza Aérea estadounidense que despegó del aeropuerto de Kabul y que retiraba a personal diplomático de este país, mientras a pie de pista se vivían escenas dantescas, con civiles afganos intentando abordar la aeronave.

Con la llegada de los talibanes a Kabul y el comienzo de una nueva etapa de estos extremistas religiosos en el poder, son muchos los afganos que huyen desesperados del país, ya sea por temor a represalias, o al futuro que les espera bajo la dominación del movimiento político-paramilitar fundamentalista del islam suní.

Impactantes imágenes compartidas a través de redes sociales mostraron el despegue de aeronaves militares C-17 desde el aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul, con las pistas del aeropuerto repleta de civiles afganos intentando abordar los aviones a toda costa. En el colmo de la desesperación algunos han optado por agarrarse de cualquier manera al fuselaje con el avión en movimiento.

En uno de los videos puede verse el momento en que, tras el despegue y a medida en que la aeronave gana altura, se desprenden de su fuselaje dos personas que caen al vacío desde una altura considerable. Por la distancia de las imágenes captadas, sus cuerpos aparecen como dos pequeños puntos en caída libre.

Uno de ellos sería el cuerpo del dentista de 22 años, Fida Muhammad, residente en la provincia de Kabul, según El Mundo. Según este medio, familiares cercanos declararon a la agencia Efe que el joven había salido temprano este lunes camino al trabajo, “pero nos enteramos horas después de que murió al caerse del avión”.

Este lunes, mientras los talibanes patrullaban las calles de Kabul y se confirmaba la huida de los máximos representantes del gobierno afgano, el caos se apoderó del aeropuerto de esa ciudad, tomado por soldados estadounidenses. Reportes de la televisión afgana 1TV News informaron de disparos en la instalación, entre efectivos estadounidenses y talibanes.

Finalmente el caos se ha apoderado del aeropuerto con la irrupción de miles de civiles en pánico, tratando de escapar del país y abordar los vuelos de repatriación del personal diplomático y civil de terceros países. Con la huida del presidente, Ashra Ghani, los afganos se han visto desprotegidos ante los fundamentalistas que han recuperado el control del país después de 20 años.

Multitudes de personas comenzaron a llegar la noche del domingo al aeropuerto internacional Hamid Karzai, en la capital afgana. Muchos de ellos ciudadanos comunes llevados por la idea de que Estados Unidos, que está evacuando a su personal en el país, va a sacar a los afganos, dijo un funcionario del aeropuerto a Efe. De momento ni las fuerzas de seguridad afganas ni los combatientes talibanes han asumido la seguridad del aeropuerto, aseguró.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran escenas de caos total en las pistas, con civiles peleándose por subir a las pasarelas o escaleras que conducen a los aviones. Todos ellos intentando escapar desesperadamente del país.

“No habrá vuelos comerciales desde el aeropuerto Hamid Karzai para evitar saqueos. Por favor, no vengan al aeropuerto”, anunciaron las autoridades del aeropuerto de Kabul en un mensaje enviado a la prensa, informó AFP.

Por su parte, según El Mundo, la embajada estadounidense ha sido totalmente evacuada hacia el aeropuerto. Pero los diplomáticos se mantienen al margen de los civiles afganos que intentan dejar el país por sus propios medios.

"Nos da miedo vivir en esta ciudad, e intentamos huir", relató a AFP desde el aeropuerto Ahmad Sekib, de 25 años, que utilizó un nombre falso. "He leído en Facebook que Canadá acepta a los solicitantes de asilo de Afganistán. Espero que seré uno de ellos. Como he estado en el ejército, he perdido mi trabajo, y es peligroso para mí vivir aquí, porque los talibán me van a perseguir, sin duda", explicó.

El temor extendido a que los talibanes instauren el mismo régimen fundamentalista que imperó cuando dirigieron el país entre 1996 y 2001, ha desatado el pánico entre los civiles y funcionarios del gobierno afgano, provocando imágenes de familias aterradas, con niños asustados, intentando huir de cualquier manera de un país que ha colapsado ante la atónita mirada de Estados unidos y la comunidad internacional que se implicó en su pacificación.