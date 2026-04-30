Trump estudia reducir las tropas estadounidenses en Alemania

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El presidente Donald Trump anunció este miércoles que Estados Unidos está evaluando una posible reducción de su presencia militar en Alemania, con una decisión que se tomará «en los próximos días». El mandatario lo comunicó a través de su red social Truth Social en un mensaje directo: «Estados Unidos está estudiando y analizando la posible reducción de tropas en Alemania, con una determinación que se tomará en el próximo breve período de tiempo».

El anuncio llega días después de una aguda disputa con el canciller alemán Friedrich Merz, quien el pasado lunes declaró que Washington estaba siendo «humillado» por los dirigentes iraníes en las negociaciones diplomáticas y que EE.UU. había entrado en el conflicto con Irán «sin una estrategia clara ni plan de salida», comparando la situación con los fracasos en Afganistán e Irak.

Trump respondió con dureza a esas críticas, también en Truth Social: «El canciller de Alemania, Friedrich Merz, cree que está bien que Irán tenga un arma nuclear. ¡No sabe de lo que habla! Si Irán tuviera un arma nuclear, el mundo entero estaría en sus manos».

El mandatario fue más lejos y añadió: «Con razón a Alemania le va tan mal, tanto en lo económico como en otros aspectos».

La amenaza adquiere un peso geopolítico considerable: Alemania es el país europeo con mayor presencia militar estadounidense, con entre 40,000 y 50,000 soldados desplegados en bases estratégicas como Ramstein —centro de mando y logística de la OTAN— y Stuttgart, sede del Comando de EE.UU. en Europa y África.

Lo que hace aún más llamativo el giro de Trump es que apenas en marzo de 2026, el propio Merz había afirmado públicamente que el presidente le garantizó que Washington deseaba mantener su presencia militar en suelo alemán.

Esta no es la primera vez que Trump recurre a esta amenaza. Durante su primer mandato, en junio de 2020, ordenó la retirada de entre 9,500 y 12,000 soldados de los aproximadamente 34,500 entonces desplegados, como presión por el bajo gasto alemán en defensa —apenas 1.38% del PIB frente al objetivo del 2% fijado por la OTAN. El proceso nunca se completó y el presidente Joe Biden revirtió formalmente la orden en 2021.

La nueva amenaza se inscribe en un patrón de tensiones crecientes entre Trump y sus aliados europeos desde el inicio de su segundo mandato. En abril de 2026, Trump llegó a plantear la posible salida de EE.UU. de la OTAN durante una reunión con el secretario general Mark Rutte en Washington.

El detonante de fondo es la negativa de Alemania, España, Francia e Italia a apoyar militarmente las operaciones de EE.UU. e Israel contra Irán, lo que generó una profunda fractura en la alianza atlántica. Trump calificó de «cobardes» a los países miembros que no comprometieron fuerzas navales en ese conflicto.

El secretario de Estado Marco Rubio ya había anunciado en marzo un reexamen de la relación de EE.UU. con la OTAN, y la tensión entre Washington y sus socios europeos no ha dejado de escalar desde entonces. Alemania, por su parte, defendió a España ante posibles sanciones del Pentágono por su postura frente al conflicto con Irán.

Según informaciones de abril de 2026, la Casa Blanca estudia reubicar los efectivos retirados de Alemania hacia aliados del este de Europa como Polonia, Rumanía, Lituania y Grecia, países que sí han mantenido una postura más alineada con Washington. EE.UU. ya había enviado 7,000 soldados adicionales a Alemania en febrero de 2022 para reforzar el flanco oriental de la OTAN tras la invasión rusa a Ucrania, lo que eleva aún más las implicaciones estratégicas de cualquier retirada.