Expulsan a estudiante de estomatología de colaboración que realizaba en Holguín tras apoyar a médicos cubanos

El estudiante de estomatología Alberto Góngora Mulet y médicos cubanos que protestaron Foto © Twitter / Alberto Góngora Mulet - CiberCuba

El joven estudiante de estomatología, Alberto Góngora Mulet, fue expulsado del trabajo que realizaba en la Universidad de ciencias Médicas de Holguín tras manifestar públicamente su apoyo a los médicos cubanos que resultaron agraviados por las declaraciones del primer ministro Manuel Marrero Cruz.

Góngora Mulet, quien se encontraba cumpliendo tareas de apoyo en dicha institución ante la situación socio-sanitaria provocada por el pico de coronavirus que ha colapsado los servicios médicos del país en las últimas semanas, se sumó al challenge en apoyo a los médicos holguineros y expresó que no es justo que se les culpe de la situación del país.

Por este motivo, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y vicepresidente de la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín, Luis Rafael Gámez Leyva, decidió apartarlo de sus labores de apoyo en la lucha contra la pandemia en la provincia, anteponiendo el castigo a la libre expresión sobre la necesidad de sumar esfuerzos en la lucha contra la propagación del virus y sus fatales consecuencias.

“Mi presidente de la FEU @gamezleyva_cu me ha llamado para informarme que NO me presente hoy a la Mesa Coordinadora Provincial, donde me encontraba trabajando en apoyo a la situación sanitaria en Holguín”, manifestó Góngora Mulet vía Twitter.

En un hilo donde expuso sus consideraciones acerca de este hecho, el joven estudiante de estomatología desveló que, en la conversación con Gámez Leyva, este fanfarroneó diciéndole que publicara lo sucedido en la red social para él darle retuit.

“Me ha orientado además que ‘si quiero, tuitee esto también, para darme retuit’; por eso lo hago”, dijo Góngora Mulet haciendo caso omiso a la velada amenaza del “cuadro” de la FEU provincial.

Asimismo, denunció que el también vicepresidente de la UCM de Holguín no se dignó a darle más explicaciones sobre su expulsión de la Mesa Coordinadora Provincial. “No me ha dado más explicaciones, por lo que me corresponde a mí sacar las conclusiones”, afirmó el joven, aclarando que, debido a la opacidad de la decisión de Gámez Leyva, no se hacía responsable de la lectura que hacía de los hechos, teniendo la decencia de pedir disculpas si esta se alejaba de los motivos que llevaron a su remoción.

“¿Por qué me expulsaron?”, preguntó el estudiante. “Por disentir. Por hablar. Por dar mi opinión. Por pensar. Simplemente: por ejercer mi derecho a la libertad de expresión”, contestó a continuación.

“Me expulsaron para poder desacreditarme más fácilmente. El trabajo que me encontraba realizando era de considerable importancia. Al separarme de él, es sencillo afirmar que soy un gusano más que no hace nada importante por la sociedad y sólo se dedica a criticar en redes”, explicó Góngora Mulet.

“¿Qué hacer ahora?”, se preguntó. “Bueno, supongo que regresar a la actividad en la que me encontraba anteriormente. ¿Mis vacaciones? No. No es momento para eso. Iré a mi Consultorio del Médico de la Familia para que me ubiquen en las pesquisas o en la vacunación”, indicó el joven galeno, decidido a seguir aportando su esfuerzo para salir de la terrible situación provocada por el impacto del coronavirus en un país cuyas autoridades no han estado acertadas y han intentado eludir sus responsabilidades, buscando culpables en una población “indisciplinada” o en “chapucerías y negligencias” de los profesionales de la salud.

“¿Debería callarme?”, preguntó Góngora Mulet. “No. Definitivamente no. Cada día me doy más cuenta de que las cosas no andan bien, y es precisamente por haber callado durante tanto tiempo”, reflexionó el joven estudiante, quien, ante la posibilidad de mayores represalias, dijo no sentir miedo alguno, sino decepción: “¿Que si tengo miedo? ¿A qué? ¿A perder mi carrera? ¿Mi libertad? ¿Qué libertad? Realmente estoy muy decepcionado”.

Su hilo de Twitter fue contestado por una usuaria que aplaudió su dignidad y su valentía. “Así es. Y demuestras que tienes más decoro. El país en un colapso sanitario y ponen la política y el irrespeto al disenso por encima de la vida y la salud de la gente. Esto es vergonzoso. ¿No necesita profesionales el @MINSAPCuba? ¿No prefiere @PresidenciaCuba a quien hace?”, le dijo la usuaria.

“Hay cosas más importantes al parecer”, contestó Góngora Mulet, quien poco después compartía la respuesta del presidente de la FEU a su hilo, indicándole un nuevo destino: “Tienes que ir al vacunatorio más cerca de tu casa. Estás reubicado allí. Para que hagas otra tarea importante, tanto como la que hacías”. A lo que Góngora Mulet respondió con una sola palabra: “Gracias”.