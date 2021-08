Hija del expelotero cubano Eliecer Montes de Oca denuncia falta de atención médica a sus padres con coronavirus

Foto © Facebook/Aliett Montes de Oca - Vanguardia

Aliett Montes de Oca Salgado, hija del expelotero cubano Eliecer Montes de Oca, denunció que sus padres llevan 10 días en casa con COVID-19 y sin atención médica alguna, pese a que llamaron al INDER en búsqueda de algún apoyo institucional que de momento no han conseguido.

“Mi nombre es Aliett Montes de Oca Salgado, hija de Eliecer Montes de Oca, una gloria deportiva de este país, campeón olímpico. Mediante esta vía quiero hacerle un llamado o una crítica, como quieran tomarlo, ya en estas circunstancias no me interesa lo que piense ni el país ni el gobierno ni el INDER ni nada. Hemos llamado al INDER y no nos dan respuesta, y hemos acudido ahí porque es el órgano que atiende a los atletas”, denunció a través de una publicación en Facebook la hija de quien fuera uno de los grandes lanzadores de Villa Clara y del Equipo Cuba.

(Fuente: Captura de Facebook/Aliett Montes de Oca)

“Mi papá está en mi casa con mi mamá con COVID y llevan 10 días sin atención médica. Yo estoy ingresada con mi niño de 2 años y medio también y ellos sin poder ir a un hospital porque no tienen fuerzas ni para levantarse de la cama y no tienen una pastilla para bajar la fiebre”, añadió la joven.

La hija de Eliecer Montes de Oca pidió encarecidamente que se comparta la publicación para que se vea “que aquí en este país y en esta provincia no atienden a los atletas”.

“Estas son las tantas horas en las que ni le han llamado para saber de ellos ni tienen una solución ni un lugar donde ponerlos, pero como mismo están ellos sabrá Dios cuántas personas más. La gente se está muriendo, y no hacen nada”, concluyó.

Eliecer Montes de Oca ganó tres coronas nacionales con el equipo de Villa Clara que -de la mano del entrenador Pedro Jova- dominó la isla en los años más duros del Período Especial, en las temporadas 1992-1993, 1993-1994 y 1994-1995.

Con el equipo nacional, Montes de Oca fue campeón olímpico de Atlanta 1996 y subcampeón en Sidney 2000.

“Posterior al quinquenio prodigioso de la llamada Naranja Mecánica, en el que exhibió balance de 42 ganados y 24 perdidos, incluyendo los play off, Montes de Oca tuvo balance de 14 y 5 en el clásico de 1999-2000, y en la siguiente temporada se convirtió en el único lanzador de nuestro territorio que ha conseguido 15 victorias en una serie, lo cual le posibilitó encabezar, junto a Maels Rodríguez, este departamento en el torneo de 2000-2001”, reseñó en marzo el diario local Vanguardia, en un artículo en el que exaltaba la carrera deportiva de Montes de Oca.

Crónica de un colapso

Las evidencias del colapso del sistema sanitario cubano son una constante en las últimas semanas. Las denuncias cubren un amplio espectro que van desde la falta de medicamentos para tratar síntomas leves del COVID-19 hasta la falta de oxígeno para atender a los casos más graves, esto último devenido en auténtico drama en los últimos días.

En medio figuran las constantes críticas a las malas condiciones de los centros de aislamiento, la carencia de ambulancias para transportar pacientes graves y el mal estado general de las infraestructura sanitaria en la isla, un mal con mayor data que el coronavirus.

A pesar de ello, el gobierno cubano en un reciente informe publicado en la web del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) culpó a la población del aumento del coronavirus en la isla.

Aseguró que las preocupantes cifras de contagio -que hoy rompió récord con 9,772 nuevos casos- están asociadas al incumplimiento de las medidas de prevención, a la excesiva movilidad de los cubanos (que según el gobierno tienen una escasa percepción de riesgo) y a la presencia generalizada de la variante Delta del virus, que es más peligrosa.