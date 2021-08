Embajador británico en Cuba denuncia violaciones por censura que encarna Decreto Ley 35

El embajador Antony Stokes con bailarines Loipa Araujo y Carlos Acosta Foto © Facebook/Embajada Británica en Cuba

El embajador de Reino Unido en Cuba, Antony Stokes, denunció la censura que encarna el Decreto Ley 35, publicado este martes por la Gaceta Oficial de la República.

“El hostigamiento, las detenciones contra manifestantes pacíficos, los juicios sin el debido proceso y la censura encarnada hoy por el Decreto Ley 35 silencian voces legítimas y violan convenciones internacionales”, expuso en su cuenta de Twitter, tras conocerse la entrada en vigor de la legislación que restringe aún más la libertad de expresión de los cubanos.

El periodista independiente José Raúl Gallego calificó al mensaje del embajador Stokes como “una expresión honesta de su parte”

Igual expuso que “ojalá se traduzca en acciones. Lo necesitamos, embajador. Ese gobierno nos está destruyendo la vida. Necesitamos terminar ya esta pesadilla que no va a cambiar por la buena voluntad de quienes se benefician del poder y sus privilegios”.

“Cuando tú publicas en redes que no tienes medicamentos para tu hijo enfermo, o que en el hospital no hay oxígeno, o que no tienes MLC para comer puedes estar cometiendo un delito, impactas en el "prestigio del país", según el Decreto-Ley 35/2021. China allá vamos”, advirtió también la periodista Claudia Padrón Cueto.

También la periodista independiente Luz Escobar agradeció la denuncia del señor Antony Stokes, al igual que otros cubanos que han comentado sobre su mensaje que “ahora no puedo más que agradecerle y aplaudirle por su valor y por haberse posicionado al lado de nuestro sufrido pueblo, muchas gracias”.

“Gracias por no mantener el típico silencio, necesitamos voz, necesitamos ser escuchados. Si nuestro gobierno no lo hace, que por lo menos los de otros países lo hagan”, expuso otro usuario.

La denuncia del embajador británico se suma a la de otras voces que han señalado durante este martes la nueva vuelta de rosca del régimen cubano contra las libertades individuales de sus ciudadanos.

El multipremiado periodista cubano Julio Batista aseguró que este decreto “no es más que la concreción del anhelo totalitarista de manipular el pensamiento y la expresión de la gente a la que subyuga. Los decretos mordazas son un punto común, otro, entre las dictaduras”.

Igual la reconocida periodista independiente cubana Yoani Sánchez expresó su rechazo a la legislación que entra en vigor para legitimar la censura del régimen.