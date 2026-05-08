Convoca Ministerio de Comunicaciones cubano a taller de atención ciudadana y calidad: ¿Sabrán qué es eso?

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El Ministerio de Comunicaciones de Cuba (Mincom) convocó al Taller de Atención Ciudadana, Protección al Consumidor, Comunicación Institucional y Calidad «Caliprot 2026», previsto para los días 13 y 14 de mayo en el Teatro de ETECSA, en el Centro de Negocios de Miramar, La Habana, con transmisión por videoconferencia hacia todas las provincias, reportó la Agencia Cubana de Noticias.

El encuentro, bajo el inspirador lema «Conectados a lo nuestro», está dedicado al Centenario del exdictador Fidel Castro y al Día Mundial de las Telecomunicaciones, el 17 de mayo. Porque si hay algo que define al sector de las telecomunicaciones cubano es precisamente eso: la conexión con «lo nuestro», es decir, con la lentitud, los cortes y las respuestas automáticas sin solución.

La convocatoria incluye a profesionales de la comunicación, el periodismo, el diseño y la realización audiovisual, junto a especialistas en atención a quejas, protección al consumidor y calidad de los servicios TIC. Entre las temáticas figuran el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y la Ley del Sistema de Atención a Quejas y Peticiones: leyes cuya aplicación real los propios ciudadanos cuestionan a diario.

El Mincom describe el evento como «un espacio de formación, reflexión y socialización de experiencias, que contribuirá a elevar la calidad de los servicios del sector TIC en Cuba». Palabras mayúsculas para un organismo que en 2021 promulgó el Decreto-Ley 35, que criminaliza la difusión de información en redes, y que en 2025 declaró ilegal el uso de Starlink en la nación.

La realidad del servicio que el Mincom pretende «elevar» es bien conocida por cualquier cubano con teléfono en la mano. Según el Speedtest Global Index de Ookla, Cuba registró la peor velocidad de internet del mundo en el período mayo 2023-2024: 3.77 Mbps en móvil (puesto 147 de 147) y 2.69 Mbps en banda ancha fija (puesto 181 de 181). En marzo de 2026, la isla seguía en el puesto 153 de aproximadamente 180 países en banda ancha fija.

A ese panorama se suma que un plan de 3 GB de internet cuesta 3,360 pesos cubanos al mes, más del 50% del salario medio mensual de 6,649 pesos. Y cuando la conexión existe, los apagones —que llegan a extenderse hasta 20 horas diarias en algunas provincias— colapsan la infraestructura de telecomunicaciones cuyas baterías de respaldo solo aguantan pocas horas.

Las quejas contra ETECSA son una constante que ningún taller ha logrado frenar. «Problemas y más problemas... para lo único que son puntuales es para cobrar», resumió un usuario. Cuando alguien logra contactar al *2266, la respuesta suele ser lacónica: «Ya está reportado», sin acción posterior. En octubre de 2025, la empresa atribuyó caídas masivas del servicio a un «ducto atmosférico», explicación que generó burlas generalizadas.

El organismo tampoco ha dudado en usar las telecomunicaciones como herramienta de represión: los cortes sistemáticos del servicio a periodistas independientes o voces intelectuales críticas contra el régimen así lo evidencian. Y cuando se producen protestas ciudadanas, cada vez más frecuentes, la conexión «misteriosamente» desaparece en el país. Proteger al consumidor, al parecer, tiene sus límites ideológicos.

Ediciones anteriores del Caliprot han existido como espacio de «socialización de experiencias» sin producir mejoras perceptibles. El taller arranca el 13 de mayo. La conexión, cuando llegue, probablemente tarde un poco más.